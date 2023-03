PP y BNG acusan al Gobierno de Boiro de eludir la investigación de las quejas de víctimas de maltrato sobre el CIM

El PP y el BNG boirenses acusaron ayer al Ejecutivo local de no abrir una investigación sobre la raíz del problema denunciado por un grupo de mujeres víctimas de violencia de género sobre la “mala praxis” de una profesional del CIM con la que tuvieron sesiones individuales y colectivas, y al “maltrato institucional” que padecieron. Por ello, sus portavoces, Fernando García y Raquel Suárez, indicaron que el alcalde y la edila de Igualdade incumplieron lo que se dijo en el pleno de que iban a investigar lo que ocurrió y de lo que denunciaron usuarias del CIM “pero non hai nada sobre o funcionamento dese servizo en relación á psicóloga nin o trato dispensado”, precisó la portavoz del Bloque, mientras que el líder de los populars supuso que "esa investigación non haberá recaído no mesmo equipo e levaá máis tempo coñecer a verdade".



Suárez Regades indicó que “o que o alcalde e a edila chaman investigación só se centra nas certificacións de ser víctimas de maltrato que no seu día expediu a agora extécnica de Igualdade e que lles abren portas a recursos e axudas que poden verse comprometidos polo alcalde e a edila, cando o problema non veu por aí, senón polo trato que recibiron da concelleira Dores Torrado e do alcalde, que se colaron de maneira prepotente e de malas formas nunha reunión sen estar convidados, e tamén do trato que lles daba a psicóloga nas sesións que tiñan con ela”. La edila nacionalista dijo que, al contrario, “tivemos que ver á concelleira de Igualdade, toda digna, cando o que aí hai é un conflito político entre unha traballadora, posta a dedo por Torrado, e o correcto funcionamento dun servizo, que -insistió Suárez- é do que se queixaban esas mulleres”.



La portavoz del BNG, que pidió rigor y seriedad de esas dos personas que ejercen una función pública, acusó a José Ramón Romero y a Dores Torrado de mentir al decir que no todas las mujeres que firmaron el escrito con las quejas tuvieron relación con la nueva profesional del CIM, pues puntualizó que, aunque no todas tuvieron sesiones individuales con ella, “si que todas tiveron terapia de grupo coa psicóloga”. Igualmente, dijo que faltan a la verdad al decir que la técnica de Igualdade no pertenecía al CIM, pues el alcaldable del PP puntualizó que hay conversaciones de WhatsApp que lo demuestran, con mensajes que le mandó la propia concejala de Igualdade a la entonces técnica de Igualdade y que torrado debió oloivdarse, por lo que indicó que "o despropósito é enorme".

Raquel Suárez, candidata del BNG a la Alcaldía boirense, también acusó a ambos de hacer un juicio público a la extécnica de Igualdade y que “pasáronse polo forro a presunción de inocencia. Eso nos parece gravísimo”. Apeló a la seriedad y el rigor que debe existir en toda persona que ejerza la función pública, y les sugirió a Romero y Tporrado que antes de tomar una decisión deben ver bien a quien se perjudica, porque en este caso se trata de un colectivo de mujeres vulnerables “que xa o están pasando mal pola súa situación de maltratadas, e cada vez que están en boca do alcalde e da concelleira estes últimos só minten sobre as súas queixas, e si tamén lles afecta”, puntualizó antes de agregar que "vese que Dores Torrado quere mangonear e o alcalde permítello",

Suárez Regades dijo que lo que hicieron el alcalde y la concejala de Igualdade es actuar de juez y de parte y que pese a que ambos indicaron que judicializaron el proceso, lo cierto es que a día de hoy no se ha incoado nada, ni la persoa interesada tiene notificación de ello. “E acusan á oposición de electoralismo, pero non hai nada máis que sexa iso que o que fixeron eles intentando lavar a súa imaxe. Non tiñan nada en firme e eles si que fixeron electoralismo. Nos apelan a pedir disculpas cando non hai resolución administrativa nin penal”.

García Diéguez arremetió cointra el alcalde de Boiro y su concejala de Igualdade por su actitud frente al grupo de mujeres víctimas de maltrato



Por su parte, el portavoz del PP, Fernando García Diéguez, anunció que su grupo parlamentario va a presentar iniciativas en el Pazo do Hórreo sobre el trato dado por Romero y Torrado a esas mujeres vulnerables con hijos a su cargo y a las que, dijo, se les retiró el psicólogo infantil y se les obliga a pedir cita para el CIM por registro, “algo que conculca o Pacto de Estado e todas as medidas de protección e dereito á intimidade das mulleres no acceso aos recursos aos que teñen dereito”. El edil popular manifestó que a esas víctimas de violencia machista no sólo hay que creelas el 25-N y el 8-M, sino siempre, y que “eu si as creo, non como o alcalde irresponsable que veu a humillalas máis”.



García Diéguez, que definió esa petición de disculpas como un “esperpento”, precisando que es José Ramón Romero el que tiene que pedirlas a esas mujeres, calificó de “novo despropósito” la comparecencia de hace días del alcalde y la edila “reprobada polo pleno municipal pola súa deficiente xestión ao fronte da Concellería de Igualdade”. Y les reprochó que de las exigencias para que explicasen el “maltrato institucional” a esas mujeres y la posible vejación en el trato por parte de una profesional del CIM, “pasouse as súas acusacións a unha extraballadora do CIM tras un xuizo sumarísimo en dependencias municipais teledirixido por ambos coa súa carraxe habitual, fronte a todo aquel que non lles aplaude as súas ocorrencias”.

Respecto a la solicittud que realizó el alcalde a los miembros de la oposición de que pidan disculpas, García Diéguez dijo no entender las razones por lass que deben hacerlo, pero que posiblemente lo debiera de hacer el propio mandatario local "por non estar á altura do cargo que ostenta, por ter maltratado institucionalmente a un grupo de mulleres vulnerables que lle pediron con respecto e educación que abandonase o local onde estaban reunidas coa secretaria xeral de Igualdade e lles contestou que çél se invitaba solo, por provocar un ataque de ansiedade a unha das mulleres dese grupo e que tivo que ser atendida ese día", pero precisó que de prodiucirse esa disculpa por parte del regidor local "chega xa tarde".

Fernando García manifestó que "non viña mal que, dunha vez, o alcalde de Boiro aceptase os acordos do pleno e cesse á concelleira de Igualdade". De igual modo, indicó que Romero y, sobre todo, Torrado deberían explicar a los boirenses por qué se pierden las subvenciones que van para el CIM, como la que iba dirigida a su plaza de directora. "¿Moléstalle o CIM ou quere desmantelalo?", preguntó el `portavoz del PP, quien agradeció al CIM de Ribeira por atender a ese grupo de mujeres "e non deixalas desamparadas como fixo o alcalde de Boiro". García Diéguez comentó quee José Ramón romero "non é novo en ter liortas cos distintos colectivos, como clubes deportivos, veciños que non son atendidos, policáis locales e este grupo de mulleres vulnerables, que sufriron durante catro anos a súa soberbia e mentiras habituais". En este sentido, el candidato popular a la Alcaldía boirense declaró que "todo ten solución e o vindeiro 28 de maio todos os boirenses terán a posibilidade de escoller entre socialismo e liberdade.