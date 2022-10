PP y BNG tumban la participación de Boiro en el POS+Adicional con la ampliación de A Cachada con salas fitness

Las casi dos horas del pleno extraordinario de la corporación municipal boirense convocado para última hora de este viernes, al que no asistió el portavoz de ICBoiro, Antonio García, y en el que el alcalde volvió a llevar dos de los asuntos que no habían prosperado en la sesión ordinaria celebrada una semana antes, deparó que el voto en contra de los siete ediles del PP y los dos del BNG provocó que no prosperase la propuesta de participación en el PSO+ Adicional con el proyecto de amplaición de sals fitness en el complejo deportivo de A Cachada, presupuestado en unos 359.000 euros. Populares y nacionalistas, que no pusieron en duda de que se trate de una actuación necesaria, difirieron con el Ejecutivo local en que esa actuación debería financiarse con el remanente de tesorería, pues ello permitirá que se acometa con mayor urgencia, pues precisaron que los trámites de dicho plan provincial pueden retrasar notablemente la licitación y posterior ejecución de esa actuación, además de que los populares entendieron que el proyecto es incompleto y preciaría de un mínimo de 50.000 euros para ciertos equipamientos.





Y respecto al crédito extraordinario para gastos de proyectos culturales y educativos, el Ejecutivo enmendó su propia propuesta, planteando que se votasen por separado y que en la relación de actuaciones culturales se retirasen las ya celebrardas, con lo que atendió la solicitud del BNG en el pleno de la semana pasada. El proyecto educativo “En(clave)”, por 65.000 euros, contó con el respaldo unánime de los 16 ediles presentes en el salón noble, mientras que el cultural, con las correcciones introducidas, quedó sobre la mesa tras proponerlo el portavoz del PP, Fernando García Diéguez, por considerar que la propuesta que les entregaron horas antes desvirtuaba lo que se votó en la comisión informativa. Para ello, los populares contaron con el apoyo del BNG y ya no se votó el crédito extraordinario para proxectos culturales, frente a los 5 concejales de PSOE, 2 de Boiro Novo y el edil no adscrito que pretendían, de manera infructuosa, que siguiera adelante la votación.





“Proxecto vital”

La edila boirense de Deportes, Dores Torrrado, defendió en sus intervenciones la necesidad de la ampliación del complejo deportivo de A Cachada en 514 metros cuadrados para contar con espacios multideporte en salas fitness, precisando que es un “proxecto vital para o deporte boirense” y que se lo solicitaron los clubes, sobre todo el de natación.