El PP de Boiro apoya al comité de empresa y trabajadores municipales en su reivindicación de una nueva RPT

El portavoz del grupo municipal de PP, Fernando García Diéguez, expresó el apoyo de la formación popular a los dos primeros “ante unha nova falta de diálogo e de consideración á dignidade dos empregados municipais por parte do Executivo local”. En este sentido, el líder del partido de la gaviota critica al mandatario local por “abuso de autoridade, como xa amosou coas mulleres maltratadas e con traballadores municipais, como os policías locais e outros aos que, arbitrariamente, lles abre expedientes co único propósito de amosar a súa carraxe e persecución con aquelles que non lle bailan á auga”.



García declaró que el alcalde habla de “interese xeral”, pero precisa que “ese é o seus particular e o dos seus soldos, como para a súa dedicación exclusiva de 58.000 euros, cunha suba de 14.000 euros respecto ao que cobrabano anterior mandato, ou a suba salarial de 17.600 euros do tenente de alcalde, que non os cobran empregados municipais, aqueles aos que lle nega o pan e a sal. Ou pagarlle ao concelleiro de Deportes 39.900 euros, máis que un mestre, cando hai empregados municipais que cobran pouco máis do salario mínimo interprofesional”, precisó.



“O alcalde leva enredando 14 meses nesas 20 reunións para sacar unha nova RPT, e para iso agora contratou uns traballos a unha empresa”, dijo el edil del PP, quien agregó que “as razóns para non aprobar ese documento son que quere pasar o seu rodillo e non estar dacordo co que lle presentan os sindicatos e o comité de empresa”. Y calificó la propuesta de RPT presentada por el comité de empresa de “razoable económicamente”, pues mira por los que menos cobran para reducir la brecha salarial. Por ello, le pide al alcalde que reflexione ese documento y, tras contar con le informe jurídico favorable del secretario, lo lleve a pleno a la mayor brevedad posible para ser aprobado.