El PP de Boiro denuncia que la falta de mantenimiento en pabellones de deportes genera filtraciones de agua y riesgos

El grupo municipal del PP boirense se hizo eco ayer de la “acuciante preocupación” de padres y deportistas de la localidad debido a los problemas de filtraciones, goteras y humedades en los pabellones polideportivos de Bealo, Abanqueiro, Santa Baia y Praia Xardín. Su portavoz, Fernando García, denunció que han dejado de ser espacios seguros para el desarrollo de la actividad física, y agregó que ese problema no es natural, “senón froito da neglixencia política no mantemento das instalacións por parte do equipo de goberno socialista”. Ahondando en esa cuestión, el edil popular dijo que esa falta de mantenimiento y la nula inversión para modernizar esos recintos deportivos en los últimos 4 años “levounos a situación actual, que é preocupante e ao final deste inverno podemos atoparnos con instalacións gravemente deterioradas e moitas delas arruinadas”.



García Diéguez dijo que son los testimonios de los deportistas y de sus padres los que refuerzan la urgencia de abordar este problema, “que non só poñen en perigo a seguridade dos usuarios pola posibilidade de sufrir lesións, senón que tamén están a danar as instalacións e afectar negativamente á calidade da experiencia deportiva dos nosos rapaces”. El portavoz del PP responsabiliza al equipo de gobierno de ello y le exige medidas inmediatas para solucionar la situación “pois non se pode comprometer a seguridade e o benestar dos nosos cidadáns”. Por ello, le exige una respuesta inmediata y que se aprovechen las vacaciones de Navidad para que se lleven a cabo las actuaciones urgentes necesarias.