El PP culpa al alcalde del retraso en la obra del pabellón de Venecia y se plantea reclamar su dimisión

El grupo municipal del PP pobrense responsabiliza al alcalde, Xosé Lois Piñeiro, y a la edila de Deportes, Genoveva Hermo, del retraso de dos años que acumula la reforma y acondicionamiento del pabellón polideportivo de la Rúa Venecia, por lo que ha solicitado un pleno extraordinario en el que solicitará la recusación y reprobación de ambos por lo que considera “nefastas xestións” realizadas sobre esas actuaciones y sus consecuencias, con la parálisis y cancelación del proyecto, e incluso, en función de las explicaciones que ofrezcan en esa sesión, se planteará reclamar sus dimisiones. Los populares indican que, tras acceder hace días a parte de la documentación de dicho expediente, precisando que se le sigue negando el acceso a otra parte pese a llevar varios años solicitándola, y de leer en la prensa las declaraciones de esos dos miembros del Ejecutivo local, “despréndese que a responsabilidade é do Concello, como se recoñece na resolución da Alcaldía”.



El portavoz del PP, Manolo Durán, sostiene que han descubierto en documentos que las causas de la paralización de las obras no son imputables a la empresa Construcciones Alea SL -solicitó la resolución del contrato, que obtuvo junto con una indemnización de 5.000 euros-, “como se nos fixo crer, segundo as manifestacións que se nos deron no pleno” a raíz de una pregunta de los populares. El concejal del partido de la gaviota subrayó que ya no les sorprende que desde el equipo de gobierno “traten de ocultar información, como fixeron de forma consciente e reiterada, aínda que presumen sempre de transparentes”. Y califica de “indignante” que los que tienen que velar con su gestión por la legalidad “a incumpran”, y que ello tenga consecuencias.. “Estas actitudes son dunha extrema gravidade e dun custe económico que están pagando veciños e esperamos que os responsables dos mesmos os asuman”, precisó Durán.



El Partido Popular de A Pobra demanda que alguien tiene que asumir la responsabilidad política del retraso en la ejecución de las obras aprobadas, los errores en el proyecto de obra, el coste económico que ello supuso y los gastos que se ocasionarán, así como de las consecuencias acontecidas en el ámbito deportivo, social y del coste económico “desta desfeita e nefasta xestión”.