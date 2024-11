El PP reclamará que se recuperen los bonos comercio “Amaribeira” que fueron un éxito desde 2020

La portavoz del grupo municipal del PP de Ribeira, Mariola Sampedro, acompañada de los ediles Ramón Doval y Ana Barreiro, se reunió esta semana con representantes del sector comercial en la sede de la Asociación de Empresarios de Ribeira, donde desveló que presentará ante el próximo pleno de la corporación municipal una propuesta para que se recuperen los bonos “Amaribeira” como iniciativa “exitosa para o comercio local”, y recogió las aportaciones de los socios presentes de la patronal, así como de su presidente, Francisco Martínez.

Desde las filas populares, indicaron que como grupo de la oposición, tendieron la mano a esos negocios comercio local proponiendo la recuperación de esa iniciativa que se estuvo desarrollando desde 2021 y cuyos descuentos “axudan a dinamizar e reactivar a economía local nos meses de menor facturación e, ademais, contan con esa dobre vertente na que, por un lado, increméntanse as ventas nos comercios e na hostalería local e, por outro, o desconto que contarán as familias á hora de facer gastos necesarios”.



Sampedro criticó que el BNG desde la oposición en su momento “era o máximo defensor do diálogo, do consenso, das asembleas abertas e das campañas en beneficio do comercio local e dende o Goberno recórtalle ao comercio local, non dialoga con él e, o que é peor, non o escoita. A nós si nos atoparán onde sempre estivemos: ao lado daqueles que apostan e traballan por Ribeira e o seu crecemento”.

La líder del PP agregó que la reunión se mantuvo en un clima de “colaboración entre as partes” y donde los representantes municipales tomaron “boa nota” de las aportaciones, quejas y sugerencias aportadas por los presentes, enriqueciendo así a proposición que se vai a debater no vindeiro pleno ‘cremos que este é o xeito de facer as cousas, patexándoas ante os interesados, consensuándoas e recollendo as verdadeiras necesidades de quenes traballan e viven o día a día da actividade nun comercio”.

Sampedro manifestó que para su partido resulta “enriquecedor” conocer cómo piensan y qué precisan los comerciantes, y anunció que seguirán trabajando en esa línea con todos los sectores productivos. E hizo mención a temas de “notable preocupación” por la falta de limpieza en las calles, el aumento de las ratas y otras plagas en espacios públicos, la necesidad de mejora de la seguridad ciudadana con presencia policial a pie y control más efectivo de incidencias en el desarrollo de la actividad diaria.