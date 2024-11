El PP de Ribeira abandona el pleno al denunciar “faltas de respeto” del Ejecutivo local

“A señora Sampedro de que traballa neste momento? Ten unha dedicación para facerlle fotos e vídeos ao conselleiro do Mar. Por tanto, non sei de que nos están acusando de dicir que estamos na foto”. Estas fueron las declaraciones con las que el alcalde de Ribeira, Luis Pérez, le replicó al final del pleno de la corporación local de este miércoles al grupo municipal del PP en el debate de una moción de los populares para solicitar que se recuperen los bonos comercio, que en su mandato se denominaron “Amaribeira”. El primer edil repitió lo dicho sobre la dedicación profesional de la líder de los populares ribeirenses y apostilló que “iso había que facelo mirar”. Acto seguido, los diez concejales del partido de la gaviota se levantaron y abandonaron el pleno.



En su salida se produjeron cruces de acusaciones casi inaudibles a oídos del público que lo seguía por streaming, pues sólo estaba encendido el micrófono del alcalde, quien dijo que “non vou admitir improperios. Señora Barreiro, ten unha primeira chamada ao orde”, le dijo a la número 2 del PP mientras ella recogía sus papeles y otras pertenencias para irse. Con cierta sorpresa, Pérez Barral exclamó “¡van vostedes a facer ese número! Pois moi ben. Perfecto”. Mariola Sampedro compareció para explicar la razón del abandono del pleno, precisando que “esa non é a única falta de respeto por parte do Executivo local”, al que acusó de menospreciar sistemáticamente a la oposición. “Nós non imos consentir que se nos falte ao respeto nin como grupo municipal nin a nivel particular a ningún de nós”. La portavoz declaró que “xa levamos aguantado moito e non vamos a soportar que nos estean ninguneando pleno tras pleno, mes tras mes, en cantidade de intervencións”, y agregó que “debemos facelo polos 5.179 votantes que tivemos nas eleccións do 2023”.



De igual modo, Sampedro acusó al equipo de gobierno de falta de diálogo y transparencia, de no convocar apenas juntas de portavoces en año y media de mandato y que las que se celebraron tuvieron escasa duración. También dijo que no van a consentir episodios como el que vivieron en la inauguración del centro de alto rendimiento de atletismo y deportes de contacto en A Fieiteira “na que os concelleiros do grupo municipal do PP se situaron para sacar a foto de familia e o responsable de comunicación lles dixo que se retiraran, que tiña ordes de que eles non aparecesen na foto. Eso non se pode consentir cando estamos falando dun acto institucional de xente que pertence a unha corporación municipal”.



A ese respecto apostilló que “se o alcalde quere dar esa imaxe de democrático, o que fai é todo o contrario. Non vamos a consentir que se lle bote dunha foto institucional aos nosos concelleiros. Creo que é algo que temos que defender. Somos dez concelleiros e merecemos o respeto, como os ribeirenses que nos votaron, por parte dun equipo de goberno que se cre o máis democrático do mundo mundial”, sostuvo la edila popular, que también denunció que borraron su rastro de los perfiles oficiales en redes sociales.



La decisión de abandonar el pleno la tomó el PP al final de una sesión ordinaria que se celebró tras un pleno extraordinario para debatir y aprobar una propuesta del PP para conceder la Medalla de Oro del Ayuntamiento ribeirense a la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño, en reconocimiento a la labor que ha venido desarrollando en su cien año de historia, consolidándose como un referente económico, social y cultural de la localidad, y que todos respaldaron, pero los grupos del Gobierno local le reprocharon a los populares que un asunto de ese calado no lo hayan consensuado que se promoviera de forma conjunta.