El PP de Ribeira acusa al Gobierno local de no convocarle a una comisión informativa sobre el POS y el alcalde responde que es falso

La portavoz del grupo municipal del PP de Ribeira, Mariola Sampedro, compareció esta mañana para acusar al Gobierno local de no convocarle para las ocho de esta tarde a una comisión informativa extraordinaria y urgente, concretamente, de Infraestructuras, Urbanismo e Benestar Social, para abordar la propuesta que el Ayuntamiento presentará para su participación en el POS+2025. La líder de los populares ribeirense indicó que se enteró de la celebración de dicho órgano colegiado por lo publicado en el Diario de Arousa y denunció, una vez más, la falta de transparencia y de comunicación por parte del Ejecutivo local encabezado por el nacionalista Luis Pérez, "coa finalidade de obstaculizar a nosa labor de oposición", precisó la concejala del Partido Popular en la capital barbanzana, quien agregó que no parece lógico que se tenga que enterar por la prensa de dicha convocatoria, y que le parece indignante que ni ella ni ninguno de sus nueve compañeros de partido en la corporación local haya sido convocado a dicha comisión informativa previa al pleno extraordinario fijado para este jueves en el que se debatirá la propuesta del POS+2025.

Sampedro incidió en su denuncia al precisar que hoy no tenía todavía notificación alguna de la reunión de esta tarde, de la que tuvo conocimiento por este periódico. "Espertamos esta mañá con esa sorpresa a través da prensa, pero o grupo municipal do PP, composto por 10 dos 21 concelleiros que ten a corporación, non ten notificación algunha de que esta tarde se celebre unha comisión informativa extraordinaria e urxente no Concello de Ribeira. Dende logo nos parece de novo sorprendente este xeito de traballar do tripartito, completamente opaco, poco transparente, dende logo cun diálogo nulo, cando temos un tema tan importante como é a aprobación do POS+202 da Deputación para o que fixemos a nosa proposta con 22 iniciativas".

La portavoz popular afirma que "esta forma de actuar" del Ejecutivo local ribeirense viene siendo habitual y le acusa de "escurantismo" y de "de información con la finalidad de "obstaculizar o labor fiscalizador da oposición". " que non é de recibo e me parece insultante é que nos teñamos que enterar pola prensa hoxe a mañá de que hai unha convocatoria de comisión informativa extraordinaria e urxente para esta tarde. A día de hoxe o PP carece de información. Ningún dos dez concelleiros ten no seu correo electrónico notificación de que se vaia levar a cabo esa comisión informativa", agregó Sampedro. La concejala del PP anunció que tendrán que tomar medidas "conforme a este xeito de actuar do tripartito, que é absolutamente dictatorial e que vai por libre, sen contar con ninguén e e desprezando a tantísimos ribeirenses que puxeron a súa confianza nos dez concelleiros do Partido Popular".

Réplica

La reacción del alcalde de Ribeira, Luis Pérez, no se hizo esperar para "desmentir esas extremadamente graves acusacións", de las que dijo que merecen "unha desculpa pública e unha rectificación por parte da voceira do PP". "Desde o PP estase acusando de maneira falsa ao Goberno municipal diciendo que non lles chegou ningún tipo de convocatoria, pero onde hai papeis calan bocas, e podemos ver neste documento -lo enseña- con una convocatoria firmada por él como alcalde, pero también por el secretario municipal "que da fe e constancia de que está asinada o pasado xoves, 30 de xaneiro, ás 14.26 horas". El primer edil agregó que desde entonces los concejales tienen acceso a toda la documentación ue se va a debatir en la misma y después en el pleno del jueves.

"Estamos seguros de que a oposición de Ribeira pode facer todo tipo de denuncia, pero non faltar á verdade. O PP está mentindo á veciñanza de Ribeira cun único obxectivo que é danar á imaxe do Goberno local, que está facendo a cousas como se fan habitualmente, con transparencia e participación". Pero, la portavoz municipal del Partido Popular pero eta última insiste en que hasta esta mañana ninguno de sus cuatro concejales representados en dicho órgano colegiado había sido notificado, al parecer, debido a que desde el viernes falló la plataforma a través de la que se realizan las mismas, según informó Sampedro.

Pese a ello, Pérez Barral insistió en que la convocatoria de la referida comisión informativa se hizo en tiempo y forma, "como o atestigua o secretario municipal, e tiveron aceso a toda a documentación. É máis, algún concelleiro xa tivo acceso á mesma, que a recepcionou ao día seguinte. Polo tanto, se non quixeron entrar na documentación que ía para as comisións informativas é una cuestión particular do PP, pero non que non se lle estea facilitando toda a documentación que vai ir a ese pleno". Luis Pérez manifestó que, como representante del Ayuntamiento de Ribeira y de toda su ciudadanía "esixo que o PP pida unhas desculpas públicas polas acusacións tan graves que acaba de facer dicindo que o goberno municipal manobra para evitar que os grupos da corporación municipal teñan todas a documentación dispoñible para poder acceder a eses proxectos que se van a debater en pleno. Eu afirmo que eso é falso, e non o fago só co convencemento, senón que o atestigua o secretario municipal", insistió el mandatario local".

Por último, el alcalde también defendió la labor que realizan los trabajadores municipales que, dijo, "o PP está a poñer en dúbida", y a los que defendió indicó que "non teñen ningún tipo de culpa á hora de facer este tipo de convocatorias". Agregó que "estamos vendo que o PP está danando a imaxe de todos os traballadores municipais, a quenes lle dou o meu apoio e destaco que son uns profesionais dos pes á cabeza e ten o meu apoio como alcalde e de todo o Goberno municipal, e sei que están facendo un bo traballo e convocan calquera órgano colexiado en tempo e forma e esa información para que a corporación municipal, indistintamente de cada grupo, teña o acceso aos expedientes e á documentación que se vai a debater nos plenos e nas comisións informativas".