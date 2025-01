El PP de Ribeira demanda al Gobierno local que solicite la reversión de los terrenos de la nave de Cerqueira en Bandourrío

El grupo municipal del PP de Ribeira solicita al Gobierno local que lleve a cabo las gestiones oportunas ante la Demarcación de Costas del Estado para conseguir la reversión de los terrenos en los que se encuentra emplazada la nave de Cerqueira SA, "como anos atrás fixera -precisa su portavoz, Mariola Sampedro- con outros espazos da mesma contorna, pasando a ser de titularidade municipal", y que de esa manera se dé por rematada la concesión que pesaba sobre la misma. Igualmente, le reclama que entable las conversaciones con la propiedad de dicha nave para que, una vez se haya resuelto la concesión, se alcance un acuerdo de compra "nos termos máis favorables posibles para o Concelo", subrayaron desde las filas populares. También reclama que se planifiquen de modo consensuado entre la corporación municipal y los vecinos los usos y actividades a los que se va a dedicar ese inmueble; y le pide al Ejecutivo local municipal se mantenga informado al grupo de la oposición y también a la Asociación Social e Cultural de Bandourrío.



El PP ribeirense recuerda que uno de los barrios más antiguos de la localidad es el de Bandourrío, del que destaca que es muy poblado, con vecinos de diferentes generaciones, que se sitúa en el casco urbano y que cuenta con puntos estratégicos a los que poder sacar partido como centro neurálgico de la ciudad, además de que lo convierten en una zona en la que proliferan las familias con arraigo en el lugar en viviendas unifamiliares y pequeños edificios, principalmente. "Por diante del discorre o paseo marítimo que enlaza o Malecón coa zona do Touro, conta na súa contorna con edificios administrativos coma o de a Agencia Tributaria ou a Delegación Comarcal da Consellería do Mar, así coma co centro de saúde de Santa Uxía. De xeito provisional tamén se atopa, actualmente, nas inmediacións o antigo auditorio convertido en casa consistorial onde os veciños realizan as súas xestións diarias", señala. Además, precisa que el parque Pedra Pateira es su epicentro y que recientemente fue mejorado y que tiene pendiente poder someterse a una segunda fase, y que es un espacio "no que pasar tempo de lecer ao aire libre entre as familias e as amizades, non só do propio barrio senón tamén de todo o municipio".

Más en concreto, Mariola Sampedro indica que durante 133 años, allí estuvo instalada la compañía Conservas Cerqueira SA, que cesó su actividad en el municipio hace dos años, "abandonando un edificio emblemático, referente arquitectónico do patrimonio industrial, que sempre foi desexo dos veciños que puidese pasar, chegado o momento do desaloxo, a mans municipais para o seu uso por parte da veciñanza en distintos ámbitos coma o cultural, o social ou o deportivo, dando servizo no centro do pobo e dinamizando a contorna do barrio de Bandourrío", detalló la líder popular.

También hace referencia Mariola Sampedro a que en aquel momento, desde el entonces Gobierno local se mostró interés en la adquisición del inmueble, manteniendo reuniones con los propietarios e incluso se contó con una valoración económica con la que poder iniciar las negociaciones para una posible compra. "Mais, a raíz do cambio de goberno, aínda que era vox populi o interese dos grupos en que se cumprise a demanda dos veciños e que se impulsaba pola Asociación Social e Cultural de Bandourrío, non temos novidades acerca deste tema", dice Sampedro, quién pregunta si se realizaron gestiones para llegar a un acuerdo con los titulares de la nave y si se hizo lo propio con la Demarcación de Costas del Estado con las que, a través de la reversión de los terrenos a la titularidad municipal, se faciliten las opciones de compra por parte del Ayuntamiento de Ribeira de ese inmueble.



"O certo é que non sabemos nada deste tema, ao igual que non sabemos nada de tantos outros. O que si sabemos é que este grupo segue a crer que a posta en valor como espazo municipal da nave de Cerqueira é primordial para que o barrio de Bandourrío se manteña vivo coma un lugar de converxencia interxeracional de veciños chegados de calquera recuncho de Ribeira. Un espazo no corazón da nosa vila, céntrico, accesible e no que, amais de supoñer unha inversión inicial a súa compra, podería utilizarse sen grandes achegas iniciais para empezar a darlle vida", concluye el PP.