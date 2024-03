El PP de Ribeira denuncia la ocupación con escombros y otros residuos del aparcamiento disuasorio de Deán Grande

El grupo municipal del PP de Ribeira registró una pregunta para su respuesta en el próximo pleno de la corporación municipal en relación a cuál es el motivo del depósito de residuos o escombros en una finca situada en Deán Grande y cuya finalidad es servir de aparcamiento de vehículos, también cuestiona sobre cuándo está previsto que sean retirados, "xa que levan alí dende o mes de decembro privando á veciñanza de facer uso do mesmo". Su portavoz, Mariola Sampedro, manifestó que fue en ese mismo barrio ribeirense donde la problemática dee la falta de espacio para estacionamiento de vehículos "se fixo máis notable, non só durante a época estival onde a proximidade ao areal de Coroso e a multitude de vivendas de uso estacional fan multiplicar a poboación, senón tamén a falla de aparcamento nas propias casas, que supuxo que moitos veciños fosen sancionados por deixar os vehículos mal estacionados en toda a contorna". La edila popular recordó que la solución que se implantó para hacer frente a esa incidencia fue la de alquilar una parcela para dar cabida a las necesidades del barrio para uso y disfrute de vecinos y visitantes.

Sin embargo, desde las filas populares de Ribeira indicaron que para su sorpresa, recientemente los vecinos acudieron a ellos para expresar su desencanto "co trato que dito barrio estaba a recibir por parte do Goberno tripartito e, concretamente, polo vertedoiro no que o Executivo municipal converteu o aparcadoiro, deixándoo complemente inutilizado logo de acumular restos e restos de escombros e outros materiais nun lugar que nin é apto para depositar ese tipo de residuos nin está destinado a ese fin". El PP ribeirense manifestó que ni el barrio de Deán ni sus vecinos merecen "ter ese esperpento á porta da casa e que se utilice como estercoleiro. E o que é aínda peor: privando á veciñanza de desfrutar e dispoñer dun servizo que teñen dende fai anos e polo que o concello pagar para un fin que non é o utilizado". Sampedro declaró que "isto deixa de manifesto varias cousas moi claras: que o medioambientalismo e o afán por reverdecer o concello do que tanto presume o equipo de goberno é falso, que aquela preocupación que tiñan pola falta de estacionamentos era falsa e que o título de goberno das parroquias e dos barrios co que se presentaban ao inicio do mandato tamén é falso", subrayó.