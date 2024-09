El PP de Ribeira exige que el alcalde dé cuenta del estudio sobre las alternativas para la variante que está ocultando

El grupo municipal del Partido Popular de Ribeira presentó una moción de urgencia relativa a la variante proyectada por la Xunta de Galicia para su debate y aprobación en el pleno ordinario de la corporación municipal previsto para la jornada de mañana, a partir de las ocho de la tarde. En chicha iniciativa, la formación política liderada por Mariola Sampedro solicita que el Ayuntamiento manifieste su voluntad por avanzar en la realización de dicha infraestructura viaria "coma proxecto estratéxico acadado polo anterior goberno", y que así se lo transmita, firme y formalmente, al Ejecutivo autonómico. Igualmente, demanda que el alcalde de cuentas de la situación del estudio sobre las posibles alternativas anunciado hace más de un año y que, tal y como desveló el segundo teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, el primer edil ribeirense "non quere sacar á luz".

Desde las filas populares recordaron que en febrero de 2020 la titular de la Consellería de Infraestruturas, que de aquellas entones era Ethel Vázquez, y el alcalde de Ribeira, entonces Manuel Ruiz, presentaron ante representantes de la corporación local el proyecto para la construcción de esa variante con un trazado de 3,1 kilómetros y una inversión de más de 9 millones de euros. "Falábase entón de demanda histórica, de avance nas melloras de mobilidade do municipio, de redución dos tempos nun 50% ou de converterse nunha ferramenta que facilitaría a humanización e peonalización do centro urbano. En definitiva, un fito que marcaría un antes e un despois para Ribeira, coma no seu día o fixera a Autovía do Barbanza", indica Sampedro Fernández.

La portavoz del PP ribeirense agregó que, después de aquel trabajo, que estuvo sometido a a estudios técnicos por parte de los profesionales de la Administración autonómica "xustificouse debidamente o porqué da elección do trazado que se presentaba. Nada estaba feito ao azar. Mais, como en cada infraestrutura dunha envergadura similar á que nos ocupa, sempre se van a atopar veciños que se poidan sentir afectados en beneficio do interese xeral ao que está sometida unha construción que repercutirá positivamente no conxunto da poboación".



La portavoz del grupo popular indica que desde ese momento los grupos de la entonces oposición "erixíronse coma os abandeirados do desacordo con esta obra. Unha vez máis, a cofradía da perpetua negativa, na que o BNG e o PBBI loitaban por levar a cabeceira (hoxe podemos ver quen parece que lle sacou máis rendemento) dunha loita sen argumentos sólidos mais que os que ir en contra de calquera iniciativa de progreso que acadase e quixese levar a cabo o goberno municipal. Esa política demagóxica e retorcida da que hoxe, no goberno, son vítimas". Mariola Sampedro agrega que "fixeron unha fronte común para solicitar un estudo alternativo que comparase a opción da Xunta coa que eles propoñían, unha estrada titularidade da Deputación que nunca solicitaron mellorar e que o propio ente provincial dixo que non faría, e que basicamente era incomparable, porque as opcións non perseguían os mesmos obxectivos. Como o estudo non dicía o que eles querían non lles gustou e mesmo se deron o luxo de reprobar ao anterior alcalde por dito feito".

Bombo y platillo

El PP de Ribeira afirma que en julio de 2023, o reciente estrenado tripartito, liderado por el BNG, anunció "a bombo e platillo ante un grupo de veciños afectados a súa intención de facer outro estudo alternativo e solicitando a paralización dos seguintes tramos, comprometéndose a estudar a viabilidade dunha alternativa que non afecte aos veciños”. Sampedro Fernández considera que era algo "pouco realista para un alcalde cos pes na terra buscar unha alternativa que non afecte aos veciños, o que xa confirmamos 15 meses despois da súa entrada no goberno" y que "a realidade, pasado máis de un ano, é que non temos resultados dese estudo que anunciaban coma unha das súas primeiras medidas". También dice que la realidad también confirma, tras el comunicado difundido por un integrante de ese tripartito, que tal y como se informó es el segundo teniente de alcalde, el socialista Francisco Súárez-Puerta, "que ese estudo existe e que o alcalde non o saca a luz, ¿será por que non lle gusta o resultado?". Es por ello que el Partido Popular de Ribeira espera respuestas, "porque a veciñanza e a oposición as merecemos ante un tema de semellante relevancia que teñen paralizado, polo que parece, por antollo".

Mariola Sampedro afirma que de esta nueva realdad del tripartito se desprende "que non é o mesmo predicar que dar trigo. Antes sustentaban as pancartas contra o proxecto da variante dispensando mentiras e desprestixiando o traballo do Goberno de Manolo Ruiz", y en donde el PBBI recriminó al regidor en abril de 2023, en palabras da concelleira Herminia Pouso, "a falta de mediación entre a Xunta e Deputación para buscar a mellor solución para os veciños de Ribeira, se tivese máis interese podería facer as cousas mellor". Es por ello que el PP pregunta si medió el actual gobierno en algo, si puso más interés o ya se olvidó de los vecinos, si hizo las cosas mejor o simplemente no hizo nada.

Sampedro también recuerda las palabras que hizo públicas a través de este periódico el primer teniente de alcalde y portavoz del PBBI, Vicente Mariño, de que "que o desexo do meu partido é que no vindeiro orzamento da Xunta se dote de fondos necesarios para o desenrolo da variante”, y que pese a que en abril de 2023 "o actual alcalde, Luiz Pérez, aseveraba “esta moción demostra que o Goberno local é incapaz de cumprir a súa palabra e por tanto, non é de fiar” o pasado 20 de setembro atopámos na prensa o titular “Patronal y Concello pedirán a la Xunta que complete las obras de la nueva variante”, pero a día de hoxe, sen estudo alternativo, enriba da mesa, entendemos que nada mudou, salvo as opinións destes grupos políticos".



Pedir disculpas

Sampedro Fernández declara que "dende logo, este tripartito debería como mínimo desculparse co anterior equipo de goberno polos continuos ataques que hoxe defenden, pero tamén debería explicarlle á veciñanza en que se basean para mostrar un ano despois semellante cambio de criterio". Por el contrario, sostiene que el grupo municipal del Partido Popular "sempre defendemos con tesón unha infraestrutura que cremos vai ser un enorme alivio para o tráfico de entrada e saída no centro de Ribeira e que beneficiará tanto aos veciños do centro coma aos das parroquias e que, ademais, coincide co trazado marcado no PXOM -aprobado por unanimidade o seu día- e o seu desenrolo se atopa plasmado na Axenda Urbana -aprobada tamén por unanimidade-, o que dotará ao municipio dunha entrada ao casco urbano que non sexa por unha rúa de tres metros".

En este sentido, por último, el PP ribeirense también quiere agradecer el traballo que desde la Asociación de Empresarios de Ribeira se estuvo haciendo para profundizar en el avance de esta obra de carácter estratégico para el municipio. "Sen embargo, cremos que o compromiso ten que ir máis alá por parte do tripartito e se realmente existe vontade de seguir con este proxecto adiante haberá que manifestarse publicamente e como goberno manter as xuntanzas pertinentes coa Administración autonómica coma promotora do proxecto".