El PP de Ribeira presenta un listado con 22 propuestas para incluir en la relación de obras del POS+2025

El grupo municipal del PP de Ribeira presentó un listado de 22 propuestas para su inclusión en el POS+2025 de la Diputación, que cuenta con 1,5 millones de euros, y que fueron hechas directamente por cada representante popular tras haberse tratado en las reuniones parroquiales que llevó a cabo desde el último trimestre de 2024 y por aportaciones directas con los vecinos. E incide en que cada parroquia tiene sus necesidades y de mou diverso tipo, pero que las elegidas son un compendio que los ribeirenses les transmitieron.



La relación de obras qeu plantean desde el Partido Popular ribeirense está compuesta por la pavimentación de las calles Forcadiña y Falcoeiro y la segunda fase de la renovación de la red de abastecimiento en Rúa da Cerca (Aguiño); canalización y recogida de aguas en Outeiro y en Arribas y las realización de zona de ocio en el solar municipal de Goda (Artes); reforma de la grada del campo de fútbol de A Guía, rehabilitación de la antigua casa de cultura (Carreira); pavimentación de Rúa Buenos Aires, renovación de servicios en pavimento en Rúa Mexilloeiro y la Rúa 6 (Corrubedo).

Además, ese listadop incluye la pavimentación de Rúa Mosqueiros y de vial Martín-Paramos (Castiñeiras); el saneamento en Muiños-Lobeiras, reforma del solar anexo al campo de fútbol de A Trinidade para su uso como aparcamiento y campo de la fiesta (Oleiros); instalación de pistas multideportivas y rehabilitación del parque de Sirves (Olveira); segunda fase de aceras entre Coroso y Estrada Xeral, pavimentación de Agriña y Río Azor y de San Pedro a Figueirido; y humanización de Rúa da Barreira ata rúa da Habana y pavimentación de Avenida de Ferrol y renovación de la traída de agua de Fafián (Ribeira).

Desde las filas del partido de la gaviota recuerdan que fue en la etapa anterior en la que el Gobierno local del PP cuando se puso en marcha un proceso participativo para que la voz vecinal fuese escuchada en la elección de las acciones a realizar en este plan. De ese modo, señala que obras recientes coma la grada del campo de fútbol de hierba artificial de A Fieiteira o el parque infantil cubierto de Carreira "foron algunhas das peticións que se recordan con máis éxito popular nos últimos anos", indicó su portavoz, Mariola Sampedro.

El PP indica que desde el actual Ejecutivo se mostraron desde sus inicios ccomo un "goberno transparente, participativo e de consenso, e hai que recordar que ningunha desas tres premisas foi levada a cabo nestes 18 meses de mandato", y agrega que "esta é a primeira vez na que se abre unha canle de participación cidadá que fora impulsada polo Partido Popular, demostrando que cando nos copian acertan e que pon en valor un bo traballo realizado nese eido polo anterior goberno e que nunca souberon recoñecer e, sen embargo, utilízano para facer que avanzan nas súas políticas”.



Los populares ribeirenses vuelven a denunciar que “cambiamos de ano pero os costumes ditatoriais do tripartito non mudan, recibindo un correo electrónico cunha notificación dun pleno extraordinario para o 10 de xaneiro en horario de mañá sen nin sequera ter consensuado co grupo maioritario da corporación municipal, representando a máis de 5.000 ribeirenses, a súa disposición para poder participar no mesmo, mostrado de novo unha deslealdade cando saben que a maioría do noso grupo ten obrigas laborais nese horario”. Pese a todo, el único grupo de la oposición manifesta su "compromiso absoluto" con los ribeirenses, a pesar de los "numerosos atrancos e deslealdades institucionais que están a padecer dende o primeiro día", concluyó.