El PP de Ribeira promete acometer la mejora de la fachada marítima de Castiñeiras en varios tramos

El mitin del Partido Popular de Ribeira de este fin de semana en el entorno del puerto de Castiñeiras, que se sumó a los anteriormente celebrados en A Ameixida y Os Areeiros, sirvió para que su candidato a revalidar la Alcaldía, Manuel Ruiz, y los números 4 y de su lista, Álex Vidal y Susi Paz, además del actual edil de la parroquia, Javier Sampedro, explicasen las propuestas de su programa electoral y los motivos por los que el partido de la gaviota debe seguir gobernando en la capital barbanzana "sen ter as mans atadas á espalda como aconteceu neste mandato, no que por primeira vez na súa historia a oposición impediu a aprobación dos orzamentos en 2022 e 2023".

Entre las medidas planteadas por la formación popular para esta zona del municipio figuran la mejora de la fachada marítima en varios tramos, "como o calmado de tráfico", un objetivo para el que el Ayuntamiento obtuvo una subvención europea para mejorar la seguridad viaria y reducir las emisiones de CO2, y la creación de sendos paseos en A Ameixida y Fonte Seca, además de la rehabilitación de la antigua fábrica de salazón ubicada en Punta Castro "para que os veciños teñan alí un punto de encontro social". Ruiz puntualizó que estas son tres actuaciones de las que el Ayuntamiento ya tiene el dinero consignado tras conseguir fondos Next Generation para ejecutar el Plan de Turismo Sustentable.

Otras actuaciones que se dieron a conocer y que están incluidas en el programa electoral del PP consisten consisten en el arreglo de la Rúa do Río da Rateira y Rúa Mosqueiros, la instalación de un parque ecosaludable en el paseo de Castiñeiras, la ampliación de la Rúa do Alto da Fonte a la carretera general, la plantación de árboles en el paseo de O Castro-Catía, la reparación de las zonas de zahorra del paseo de O Touro-A Ameixida, la creación de un aparcamiento público para los vehículos que estacionaban encima de la acera antes de la curva cerrada de Os Mosqueiros, la remodelación de Os Areeiros, la ampliación del puente del río Paxariñas, mejoras en A Chouza y en As Cobas y la ejecución del segundo cinturón de la traída de agua desde Aguiño, así como negociar la compra de una finca junto al colegio para ampliar plazas de aparcamiento.

Otra propuesta será la de buscar soluciones para la implantación de fibra óptica en la parroquia, un asunto sobre el que Álex Vidal explicó las gestiones que se puso a realizar desde el momento en que se incorporó a la candidatura del Partido Popular para satisfacer esa necesidad. Y expresó su firme convicción de defender los intereses de los vecinos de Castiñeiras con el mismo empeño que aplica en su vida como deportista.