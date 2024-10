El PP de Ribeira reclama al tripartito que retire residuos que depositó en 2023 en un solar del barrio de Deán

El grupo municipal del PP de Ribeira reitera su denuncia contra el tripartito por su falta de atención a los vecinos del municipio y, en este caso, a los del barrio de Deán “e que veñen sufrindo dende fai un ano as continuas verteduras, por parte do Concello, de restos de obras, escombros e outros materiais no que noutrora era un solar adicado a aparcamento disuasorio de uso moi necesario para os residentes no entorno”, pero también por más gente pues allí podía dejar sus coches para ir en verano a la playa de Coroso.

Ante lo que su portavoz, Mariola Sampedro, considera una “inacción continua do Executivo local”, desde las filas populares indicaron que los residentes solicitaron una y otra vez la retirada de esos residuos y que el solar sea devuelto a su estado original, pero advierten que no lograron “nada máis que os verquidos sigan sendo habituais no espazo, tendo que aguantar o estercoleiro diante das súas casas”. El PP critica que “a imaxe do noso concello, unha vez máis, vese danada pola mala xestión e a ineficacia no traballo diario”.

Y Sampedro recordó que en abril ya presentó una pregunta para pedir explicaciones y desde el tripartito se reconoció que esta situación era “unha molestia para os veciños” eyque “non tiñamos un mellor sitio para acumular todo iso”. De igual modo,. recordó que un representantes del Ejecutivo local afirm aron que esos residuos iban a ser usados para una misión antes del periodo estival, "pero pasou o verán e pasará o inverno e a cousa, en vez de ir a menos, vai a máis. E se non teñen un mellor sitio para acumular os refugallos que o busquen. pero non castiguen á veciñanza de Deán a ter que soportar máis tempo unha escombreira diante das súas casas"

La portavoz de los populares ribeirenses declaró que “os veciños xa están fartos de facer o camiño ao Concello sen ter solución algunha", cuando la obligación del local es "gobernar para todos e xestionar dun xeito efectivo e eficaz, sen prexudicar á veciñanza que, ademais, se ve privada de un espazo de aparcamento que pagamos todos os ribeirenses para ese uso e non para outro”. concluyó.