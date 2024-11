E PPdeG urge al Ayuntamiento de Ribeira que aporte los terrenos necesarios para la construcción de un nuevo centro de salud

Dolores Hermelo, diputada autonómica del grupo popular gallego, urgió hoy al Ayuntamiento de Ribeira a aportar los terrenos necesarios para la construcción de un nuevo centro de salud en la capital barbanzana “e deixe de ser un Concello hostil contra a Sanidade Pública Galega, obrigando aos profesionais sanitarios a traballar en condicións deficitarias”. La parlamentaria del PPdeG, destacó que el Sergas está realiando un "esforzo" para cubrir las vacantes y bajas del personal sanitario en los ambulatorios, "neste caso concreto nos de Ribeira e Aguiño, repoñendo a totalidade do número de prazas asignadas na actualidade sempre que haxa profesionais dispoñibles e dispostos a contratar”. concreto, Hermelo explicó que en el centro de salud de Ribeira existen 10 plazas cubiertas, "logo de que recentemente se cubriran tres prazas a través das medidas extraordinarias impulsadas pola Xunta de Galicia para a dotación de persoal en prazas de difícil cobertura".

La respuesta por parte del alcalde de Ribeira, Luis Pérez, no se hizo esperar. y reiteró que desde que tomaron posesión del Gobierno municipal a mediados del año pasado se pusieron en contacto en reiteradas ocasiones con la Consellería de Sanidade para hablar con sus dirigentes y abordar ese tema. "Para nós é unha prioridade absoluta que os centros de saúde de Ribeira, Aguiño, Palmeira e Corrubedo teñan médicos", dijo el primer edil ribeirense, quien agregó que también quieren un nuevo centro de salud y que, para eso, "témoslle feito moitísimas peticións por escrito e chamadas telefónicas cada 15 días para que nos reciban e poidamos estudar cales son as alternativas para ese novo centro de saúde".

Ahondando en esa cuestión, Pérez Brral manifestó que no que no van a hacer es andar a mardarle propuestas y que Sanidade ande a decirles sí una vale y la otra no, pues insistió en que lo que quieren es una reunión "na que nos sentemos e vexamos as posibilidades que hai en Ribeira para facer ese novo centro de saúde". Y agregó que "xa lle pedimos nalgunha ocasión que reconsideren os metros cadrados que pedían ao principio nunha soa planta, e así o teñen feito públicamente, ñpois eso era inasumible". También dijo que el nuevo gerente del Área Sanitaria Santiago-O Barbanza quedó de llamarle en una semana y que incluso le llamó él una semana aún más tarde "e non me colleu o teléfono, e logo me dixeron que me iban chamar, pero aínda seguimos esperando".

Por tanto, el alcalde de Ribeira negó que haya inacción por parte del Ayuntaamiento, "senón toda a vontade para sentarnos a falar coa Consellería de Sanidade e ver cales son as alterativas que lles encadran aos propios membros do departamento sanitario que dirixe Antonio Gómez Caamaño, Seguiremos esperando a que desde a Consellería de Sanidade nos podan recibir para estudar as opcións que hai de terreos nos que se poida construir o novo centro de sañude que Ribeira necesita".