La presentación de Carmen Pérez como candidata del PP por Olveira se convirtió también en despedida de Elvira Pereira

Un abarrotado restaurante Casa Vilas, en Bretal, sirvió de escenario de la aguardada presentación de la candidata del PP por Olveira, que será la joven Carmen Pérez Gómez, quien mañana cumplirá 34 años. Ese acto también se convirtió en la despedida de la primera línea de la vida política de Elvira Pereira Ageitos, su antecesora en la representación de los populares en dicha parroquia, y que durante dos décadas formó parte de diferentes ejecutivos locales liderados, primero, por José Luis Torres Colomer y, luego, por Manuel Ruiz. Pereira Ageitos dijo que fue ella la que decidió dejarlo por motivos personales, precisando que ahora dedicará su tiempo a proteger y cuidar a su marido enfermo. Pero, agregó que va a estar apoyando a Ruiz Rivas "en la lista y en lo que me pida", pues lo definió como "un alcaldazo", además de que "es inteligentísimo, muy capaz y tiene una cosa muy especial, que te arropa y es entrañable", y agregó que en los doce años que lleva con él nunca tuvo problemas con él.

El candidato a la reelección por el partido de la gaviota, que repasó actuaciones en la zona y refirió problemas que tuvieron en su gestión, dejó caer que se le hará una despedida o acto de reconocimiento u homenaje a su labor y ella, medio en serio o medio en broma, replicó que prefería que no lo hicieran, pues no vaya a ser que le pase como a otra persona que le hicieron una despedida "y tuvo que volver". Pereira Ageitos, que indicó que iba a hablar como mejor sabe "que es con el corazón -dijo- y no con la cabeza", afirmó estar "emocionada", por el tiempo que le dedicó a la acción política y por el cariño con el que la trataron, pero reconoció que "ya era tiempo de que me fuera". Luego se refirió a su sucesora, Carmen Pérez, como “una chica muy preparada, joven y con ganas de hacerr cosas por la parroquia” y que "se que dejo la parroquia en buenas manos". De su paso por el Ayuntamiento dijo que fueron 20 años de trabajo por la parroquia "con muchísimo gusto".

Pese a su marcha, Elvira Pereira se ofreció aa los vecinos para lo que necesiten, "ya que me vais a seguir teniendo, pues voy a apoyar a Carmen y voy a estr con ella, por lo menos, un día a la semana. "Es bueno que entre gente nuevay yo me voy con el cariño de muchísima gente, Dentro de l emotividad de su despedida tuvo un pequeño lapsus al manifestar que "vamos a seguir llorando", pero inmediatamente corrigió para decir "luchando y trabjandp por Olveira". Agregó que se han hecho muchas cosas, como sanemaiento, traídas de aguas, empedrados y otras actuaciones, después de que el actual y el anterior alcaldes "trabajaron mucho". También reconoció que quedan muchas cosas por hacer, "pero ahora va a estar Carmen y ya vereis como lo hace estupendamente". La nueva candidata expresó su agradecimiento a Pereira Ageitos por pensar en ella y darle su confianza para ser su relevo, y "darlle as grazas en nome da parroquia porque traballou moitísimo e dedicouse moito a ela". Carmen Pérez dijo que se conformaba con hacerlo "a metade de ben" que su predecesora. "Creo que temos unha parroquia bonita, moi grande e quedan moitas cousas por facer". Por último, hizo un llamamiento a la unidad después de reconocer que "a parroquia estivo dividida".