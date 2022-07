Presentado el partido Veciños Independentes da Pobra, VIP, que tendrá a Eloy Sobrido como candidato a la Alcaldía

Han trascurrido dos años y medio desde que se registró como partido político, pero sus integrantes esperaron a ayer para hacer su presentación en sociedad, y que concurrirá a las próximas elecciones municipales con el joven Eloy Sobrido García de candidato. Se trata de Veciños Independentes da Pobra, VIP, iniciales que coinciden a las de “Very Important Person”, que, sostienen, no es una ocurrencia de ahora, sino que se lleva un tiempo trabajando en su estructura interna y presentando algunas iniciativas a título particular -a través del propio Sobrido- y no en nombre de la nueva formación política, tanto al Concello como quejas al Valedor do Pobo, con la pretensión de ofrecer una alternativa con un proyecto que “cremos necesario. O que buscamos ao dar este paso é ofrecerlle á veciñanza algo novo, para que se volva a ilusionar pola política municipal, cuxa razón de ser é servir aos cidadáns e mellorar a súa calidade de vida”.





Su presidente, Eloy Sobrido García, indicó que VIP nació de la necesidad que ve un grupo de vecinos de diferentes ideologías, que en su momento votaron a partidos distintos, de que “as cousas se poden e deben facer moito mellor no día a día do funcionamento do Concello”. Anunciaron que ya están trabajando en un programa electoral “realista”, en el que los vecinos se sientan identificados. Consideran que hay muchos ámbitos en los que es necesario mejorar, como el comercio, el turismo y el mantenimiento de infraestructuras. De hecho, su máximo responsable indicó que cualquiera que vea varias carreteras y calles de la localidad pobrense "poder ver que non hai un mantemeno axeitado".





Además de Eloy Sobrido García como presidente y candidato para las próximas elecciones, el comité local de Veciños Independentes da Pobra está integrado por Miriam García Fontao de secretaria general, y como vocales Myrian Jessica Mariño Boo, María dle Carmen Mariño Boo, María del Mar Pérez Regades, Antonia Santiago Vizcaya y Jorge Pérez Rego, a los que se sumarán otros dos miembros, que están pendientes de ser nombrados en la próxima reunión. Anunciaron que durante este verano no van a parar quietos, pues intentarán mantener reuniones con presidentes de clubes deportivos y aociaciones -con algunos ya las tuvieron de manera informal- para conocer las neccesidades que tienen y ver las posibilidades que tienen de ayudarles. E invitaron a que los vecinos que quieran obtener más inforamción que consulten su página web y redes sociales, así como que les envíen sus consultas a través del correo electrónico.