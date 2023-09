La previsión de lluvia provoca cambios en la programación de las fiestas patronales de Santa Uxía

El Ayuntamiento ribeirense comuncó que, ante la previsión de adversa meteorología, se introdujeron algunos cambios en la programación de las Festas de Santa Uxía. Además de que ayer se anunció la instalación de una carpa para albergar los conciertos, hoy se trasladará de la Praza do Concello a la carpa municipal de usos múltiples el desfile de la III Ruada do Traxe Galego (20.00 horas), mientras que se mantiene el pasacalles con salida del auditorio (19,00), pero su recorrido se recorta y no pasará por el Malecón. Y advierte que en caso de lluvia,se aplazará la actuación de Maikstyle DJ programada para las 22.30 en la Porta do Sol, y que el espectáculo de Ghazafelhos de mañana (20.00) será en el auditorio.