El Programa Único del Gobierno dota de conexión 5G a más de 900 boirenses

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, visitó ayer el concello de Boiro para avanzar su apuesta por seguir acercando el 5G a toda la población de la provincia, destacando el compromiso con el medio rural gracias a las actuaciones contempladas en el Programa UNICO Banda Ancha. Un programa que ha beneficiado ya a 914 familias y empresas en Boiro con conexiones digitales a máxima velocidad.



Este plan cuenta con el apoyo de la empresa adjudicataria Rede Aberta, quien a su vez, recibe fondos económicos del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública.



María Rivas arrancó este encuentro destacando el papel del Gobierno, que gracias a estas ayudas, puede apostar por un rural vivo y con futuro, analizando así las carencias de los pequeños municipios provinciales y buscando soluciones óptimas. “Buscamos que os pequenos concellos atraian poboación, e para chegar a esa meta traballamos con accións coma esta, co foco posto en non deixar a ninguén atrás e avanzando cara unha sociedade máis xusta e adaptada ao progreso”, señaló Rivas.



La subdelegada no se olvidó de mencionar los avances de este Programa UNICO concretamente en el concello de Boiro, donde un total de 914 familias y empresas cuentan ya con conexiones a máxima velocidad.



“Trátase dun traballo minucioso, que agora se está levando a cabo referencia catastral a referencia catastral, e que gracias a este esforzo e constancia vai traer grandes beneficios á cidadanía deste concello”, explicó María Rivas, quien analizó también durante la jornada el grado de ejecución de los diferentes programas de extensión de banda ancha.



Rivas aprovechó la ocasión para recordar a los vecinos del municipio boirense que pueden solicitar el acceso a internet mediante los sistemas vía satélite, habilitados en aquellas zonas donde, por el momento, no llega la conexión de otra forma, para garantizar así una acoplamiento fiable y segura. “Este servizo, que forma parte do Programa UNICO, garante a cohesión territorial a través dos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno”, sentenció.



Durante la reunión la subdelegada contó con la compañía del alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el responsable de Rede Aberta, Óscar Barreiro Casal. Con ellos analizó el impacto de este plan en los vecinos del concello.

Inversión

Desde 2021, año en que comenzaron las actuaciones, A Coruña registra 71.300 familias y empresas con acceso a un internet de máxima velocidad en zonas del rural, cifras que solo fueron posibles gracias a una inversión de más de 22,3 millones de euros a través del conocido como Plan de Recuperación, y a lo que se suman también otros 16 millones por parte de las empresas instaladoras. En total el Gobierno llevaría ya 134 millones de euros de digitalización en Galicia.