Prohibidas las hogueras de San Juan en las playas pobrenses de A Corna, A Illa y A Barca y limitadas en otros arenales

El alcalde en funciones de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro, emitió un bando en el que comunica que quedan específicamente prohibidas las hogueras de San Juan en las playas de A Corna, A Illa y A Barca, limitándolas en otros arenales. Respecto a estos últimos, señala que en el de O Areal se establece una única zona autorizada, entre la rampa y la zona de las duchas, sin necesidad de autorización previa, mientras que en A Lombiña-Cabío sólo se podrán hacer dos hogueras, una en la entrada y otra en el entorno del campo de voleibol; mientras que en la playa de Os Raposiños sólo se podrá hacer una, y de haber más de una solicitud los organizadores deberán ponerse de acuerdo o, de lo contrario, se dará prioridad a la primera solicitud presentada en el registro. Las solicitudes para otros lugares serán atendidas individualmente y autorizadas o no en función del riesgo que supongan y de la capacidad del Concello para realizar un control sobre las mismas.

Por otro lado, en dicho bando se establecen las condiciones en las que deberán realizarse las hogueras en espacios públicos, fijándose el horario de inicio de la actividad a partir de las ocho de la tarde y deberá rematar antes de las tres de la madrugada, y no se establece un tamaño m´ximo de las mismas, sino que se determianrá en función del espacio en el que se realice, "garantindo sempre a seguridade das persoas, dos bens inmobles e da vexetación próxima, así como calquera outro elemento susceptible de ser afectado polo lume ou a alta temperatura". También se indica que el material combustible será de origen vegetal y no se podrán utilizar combustibles de tipo inerte como plástico, gomas, espumas y otros, ni tampoco acelerantes tipo gasolina, gasóleo o disolventes, y ue la madera que se pueda usar no debe contener restos metálicos, ni de vidrio ni de cualquier otro tipo que pueda suponer un riesgo ambiental o no sea totalmente combustible. Yestablece la obligación por parte de los responsables de cada hoguera de realizar la limpieza y recogida de cualquier tipo de residu, y especifica que en la playa de O Areal se completará al día siguiente con la limpieza mecanizada por parte de personal municipal.

Con respecto a las hogueras en espacios privados, el bando establece que, debido a que están permitidas por la legislación vigente durante el 23 de junio, el Ayuntamiento pobrense procederá a su autorización y comunicará al distrito forestal su número y situación, y detalla que entre las condiciones para su realización se contempla que los interesados en hacer una hoguera lo deberán solicitar en el registro general municipal o en su sede electrónica antes de las doce del mediodía del próximo 21 de junio, debiendo regoce el nombre y apellido y DNI del solicitante, así como una dirección de correo electrónico y un número de teléfono de contacto; y que el horario para la realización de las mismas deberá estar comprendido entre las sseis de la tarde, debiendo quear perfectamente apagadas antes de las tres de la madrugada del sdía siguiente. De igual modo, advierte que se deberá cumplir con la normativ que regula la prevención de incendios, quedando prohibido encender fuego en terreno rústico de protección forestal y de espacios naturales, adema´s de otras medidas preventivas.