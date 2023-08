El propietario de O Chiri de Aguiño lanza un crowdfuding para reconstruir el local

Este domingo la parroquia ribeirense de Aguiño se despertó con la terrible noticia del incendio que calcinó por completo la estructura de “O Chiri” de la playa de O Rebalo. Su propietario, conocido en el municipio como Josecho, ha decido plantar cara a “unos primeros momentos muy duros” para lanzar una campaña de recaudación de fondos en la plataforma Gofundme con el objetivo de “volver a levantar el Chiri”. En la descripción de la campaña, Josecho explica que actualmente está en trámites con el seguro, un proceso largo hasta llegar a una indemnización, por lo que se ha decidido, con el apoyo de amigos y familiares a dar este paso para volver a darle vida a su local.





La campaña de micromecenazgo tiene como objetivo llegar a los 25.000 euros en donativos. Una iniciativa que arrancó el domingo y que ya acumula más de 6.000 euros recaudados para que O Chiri vuelva a ser ese sitio de reunión para locales y turistas en la temporada estival y para que Josecho pueda volver a hacer “lo que me más me gusta, que no es otra cosa que dar nuevamente empleo a mis amigas y compañeras de trabajo, atenderos de la mejor manera posible, reírme junto a vosotros y volver a disfrutar en vuestra compañía de tantos bonitos momentos y anécdotas”.





Tras casi tres horas de trabajo, los efectivos de extinción del parque de bomberos de Ribeira y Boiro lograron apagar el fuego en la madrugada del sábado al domingo, aunque con graves consecuencias para la estructura del local, pues quedó completamente calcinada. Unos motivos que centran la investigación de la Policía Nacional, que baraja la posibilidad de que fuera intencional.