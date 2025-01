Las protestas por falta de médicos en Aguiño logran una mejora, pero sigue sin contentar a los afectados

“Co paso do tempo e as mobilizacións vese que vai dando os seus froitos e a situación vai mellorando un pouquiño, pero aínda estamos lonxe do que a poboación está pedindo”. Con esta palabras se expresó ayer Lucía García, miembro de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, quien precisó que en estos momentos cuentan con una médico a jornada completa cedida por el centro de salud de Ribeira y durante esta semana estuvo acudiendo una doctora tres días a razón de tres horas cada jornada, “pero o que a poboación demanda é que as dúas prazas de médicos asignadas a este consultorio medico periférico estean cubertas ao 100%, que é o que se necesita neste centro de saúde para que as persoas sexan atendidas con garantías, calidade e en tempo e forma”, agregó.



Lucía García indicó que, mientras eso no suceda y no se cumpla con lo que le corresponde a Aguiño, van a seguir con las movilizaciones, “e desde logo que non van a parar”. En esa misma línea se expresó Pilar Millet, portavoz de los afectados, quien anunció que seguirán protestando todos los viernes, como hará el día 31 de este mes cuando fletarán autobuses gratuitos para acudir a Santiago para manifestarse ante la sede del Sergas y entregarle “o agasallo das 2.627 firmas que recollemos para reclamar o que nos corresponde, porque es´tan burlándose de nós”.

Ahondando en sus demandas, dijo que quiren tener médicos fijos “que nos podan levar ben e non un facultativo que veña por horas e que non sabe do que padecemos e ao que faille falta moito tempo para atendernos”. Agregó que son muchos pacientes los que están en la clínica aguiñense y los médicos “non dan abasto” y si queda una doctora sola “acabará collendo a baixa por depresión”, porque lle resulta imposible atender a tanta xente”. Y repartieron pancartas para colgar de fachadas y cierres de viviendas para que luzcan ahora y en la manifestación del 15 de febrero por las calles de Aguiño.