El proyecto “Bitácora” de Amicos logra sensibilizar a más de un millar de personas sobre el patrimonio pesquero de la Ría de Arousa

El proyecto ’Bitácora, que puso en marcha Amicos, con el apoyo del GALP Nº5, en la segunda mitad del año pasado con medidas para poner en valor el patrimonio pesquero y el fortalecimiento de la identidad de la Ría de Arousa, clausuró su actividad con un acto en el Pazo de Goiáns. En el evento, que fue conducido por usuarios de la entidad promotora, se presentó un balance y se proyectó un documental protagonizado por personas con discapacidad y profesionales del sector pesquero y marisquero de la zona y que realizó Lesmes Iglesias, que recogió testimonios y experiencias de profesionales del sector.



Se destacaron las acciones de sensibilización en centros educativos, con más de 550 alumnos participantes, y las actividades de limpieza de residuos que involucraron a un millar de jóvenes, así como a miembros de las cofradías, y que permitieron retirar más de mil kilos de basura marina. Todas las actividades de esta iniciativa fueron impulsadas por personas con discapacidad intelectual especializadas en el sector, encargadas de conducir las acciones de sensibilización y divulgación referentes al patrimonio cultural y ambiental vinculado a los sectores pesquero y marisquero de la Ría de Arousa.



El director do GALP de Galicia, Miguel Ángel Iglesias, destacó la importancia de que haya asociaciones como Amicos que presenten proyectos así a ese grupo para dinamizar la Ría de Arousa. “Queremos a continuidade de Bitácora porque a divulgación en centros escolares é vital no ámbito da concienciación sobre o patrimonio. É moi enriquecedor”. La directora de Promoción Pesqueira, Marta Villaverde, animó “a quen teña un proxecto que se achegue ao GALP para poñer en marcha iniciativas como esta, que revitalizan as comunidades costeiras e que tocan aspectos importantes e fundamentais como a inclusión social, o fomento de consumo de peixe, a limpeza do medio mariño e a preservación cultural da zona”.

El director xeral de Amicos, Xoán España, agradeció a la Consellería do Mar y a los miembros del GALP por confiar en Amicos y colaborar “cun proxecto que ten que ver coa inclusión, coidado do mar e difusión da cultura mariñeira, no que as persoas con discapacidade son actores de primeiro nivel encargados de desenvolvelo todos estes meses” y de ellos destacó “o seu exemplo, o seu traballo e por mostrarnos que non se rinden nunca. Estou moi orgulloso de dirixir a persoas que axudan a construír un futuro máis inclusivo e máis verde”.