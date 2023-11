El psicólogo clínico Ernesto López impartirá las charlas de Saúde e Benestar Persoal de A Pobra

El médico y psicólogo clínico Ernesto López Méndez impartirá una nueva edición de las Xornadas de Saúde e Benestar Persoal en A Pobra los días 28, 29 y 30 de este mes en el auditorio del Museo Valle-Inclán (19.30). Esta iniciativa, que promueve el Concello, se vertebra en la presentación de libros que tratan varios aspectos para contribuir a lograr el bienestar. La edila de Sanidade, Patricia Lojo, explicó que “porase o foco na saúde mental e nas relacións sociais para mellora-lo estado psicolóxico e emocional que complementa o físico para logra-lo que habitualmente consideramos unha vida plena”. En la primera de las charlas-coloquio se analizarán las obras “Si la vida nos da limones, hagamos limonada” y “No tengo ganas de nada y no se me va esta tristeza” que buscan darle sentido a la vida, cuando la ansiedade y la depresión la complican. El turno de “No me comprendes y tú a mí tampoco” y “Tócame otra vez (cómo revivir el deseo sexual)”, para comunicarse bien para vivir mejor se presentarán el 29, mientras que el ciclo se cerrará con el examen a “Familias competentes I (por una convivencia confortable en casa), Familias competentes II (guías didácticas para resolver problemas)” y “Qué fácil ganarlo, qué difícil perderlo (dar sentido a la vida cuando el sobrepeso y la obesidad nos lo complica)” para abordar el concepto de familias competentes y saludables.