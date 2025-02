El PSOE acusa al alcalde de Rianxo de poner en riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento

El grupo municipal del PSOE de Rianxo exige responsabilidad en la gestión económica al Gobierno local y le reclama una reunión con el alcalde para analizar la situación económica municipal y proponer un presupuesto realista. “Non podemos permitir que a improvisación e a falta de rigor económico sigan hipotecando o futuro do municipio”. Los socialistas dicen que su preocupación es máxima, “xa que estas decisións hipotecan o futuro do municipio e comprometen a viabilidade dos servizos básicos”.

Rial acusa a Julián Bustelo se usar la liquidez de las cuentas municipales para financiar las obras del Pazo de Martelo sin usar el préstamo solicitado, “postergando o pago de intereses que, tarde ou cedo, deberán afrontarse”. A su juicio, “esta manobra, lonxe de responder a unha planificación responsable, obedece a un criterio partidista e non ao interese xeral de Rianxo.

A juicio del líder local del partido del puño y la rosa, "esa acción, ao igual que a infrafinanciación da partida de iluminación (250.000 euros) ou a eliminación do pago pola non aplicación do IVE á empresa que xestiona o servizo de abastecemento e saneamento en Rianxo (300.000 euros) non fai máis que hipotecar o futuro de Rianxo, aspecto que Julián Bustelo non quere afrontar, acción ademáis que deriva da súa propia decisión de Goberno", precisó.



Rial Lago afirma que la aprobación del presupuesto revela una "preocupante infrafinanciación de servizos", refiriéndose concretamente al suministro eléctrico, el mantenimiento de centros educativos, parques y jardines o la red de alcantarillado. "En cada un destes apartados, os importes asignados non garanten a sustentabilidade e continuidade dos servizos municipais", señalaron desde el PSOE.

Y Óscar Rial considera todavía más grave la decisión del Gobierno local de destinar subvenciones a financiar gastos estructurales como si fuesen ingresos garantizados, pues pueden no concederse o cambiar su finalidad. “Este modelo de xestión representa un risco inasumible para o futuro de Rianxo, deixando ao Concello sen marxe de manobra para cumprir cos seus compromisos municipais”, indicó.