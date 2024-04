El PSOE de O Barbanza se concentró en Rianxo para expresar su apoyo a Pedro Sánchez para que no dimita

El PSOE de O Barbanza decidió concentrarse este fin de semana en Rianxo en apoyo al presidente Pedro Sánchez. Su secretario comarcal, Luis Ruiz, dio lectura a un manifiesto acompañado de los candidatos comarcales y la militancia socialista de la comarca. “Os partidos da dereita, incapaces de propoñer unha alternativa de goberno que acade o respaldo maioritario da cidadanía, pretenden derrocar ao actual goberno lexitimamente elixido en urnas, co uso de calquera fórmula o seu alcance”, dijo Ruiz.

Desde las filas barbanzanas del partido del puño y la rosa indican que "o motivo que levaba ao presidente a esta reflexión foi o uso que se está a facer de distintas formulas que se atopan fora do debate político. O fin último dos ataques non é outro que derrocar o goberno socialista". “A derrota da Democracia, a modificación dun goberno froito dun proceso de elección lexítimo, o cambio do sentir maioritario dun pobo co uso da mentira, do engano, da manipulación pública e, neste caso tamén, do uso interesado da xustiza”, recoñece el PSOE en su comunicado.

Los socialistas de O Barbanza expresaron de este modo su respaldo a Sánchez para que no dimita. “Que o faga por él, por todo o que lle queda aínda por aportar ao futuro deste país e, sobre todo, porque o que está en xogo é a defensa da Democracia, da nosa Democracia, unha vez mais, outra mais, a potestade do pobo de elixir libremente o seu proxecto de futuro”, afirmó Luis Ruiz.