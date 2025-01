PSOE y BNG de Rianxo reprochan a Bustelo que destine más del 70% del POS+ a gasto corriente en lugar de inversiones

Los grupos municipales del PSOE y de BNG de Rianxo reprochan al alcalde, Julián Bustelo, y a su equiopo de gobierno que destine más del 70% del Plan de Obras e Servizos (POS+2025) de la Diputación de A Coruña a gasto corriente. Óscar Rial, portavoz de los socialistas locales indicó que el importe de dicho plan que alcanza este año una de las cifras más altas de los últimos tiempos para Rianxo, pero lamenta que pese a ello sea una “oportunidade que el primer edil decidiu desperdiciar ao destinar 518.000 euros, máis do 70% do importe total, a gasto corrente, en lugar de investir en melloras para o municipio”. Y afirma que esa decisión demuestra “o fracaso económico do orzamento municipal de 2024 , xa que o rexedor local asegurou que cubriría os servizos necesarios, e vemos que non é certo”.

A juicio del partido del puño y la rosa, la gestión económica de Rianxo está "seriamente condicionada polo actual goberno de Rianxo en Común", pues sostiene que fue "incapaz" de garantizar la estabilidad financidera municipal, "lonxe da estabilidade orzamentaria e rigor orzamentario que nos quere transmitir o seu alcalde", subrayó. Rial indica que desde su partido consideran que "esta manobra pon en risco proxectos esenciais para a mellora do municipio, freando iniciativas sociodeportivas, de saneamento e abastecemento, entre outras, e deixando de lado as verdadeiras necesidades dos veciños", y agrega que en lugar de soluciones y optimizar recursos "o goberno local opta por tapar a súa mala xestión con fondos que deben destinarse a investimentos que beneficien a toda a veciñanza".



Además, el PSOE detalla que 70.000 euros se destinarán a amueblar la biblioteca municipal, un proyecto que recordó que fue aprobado en 2023 para el que en casi dos años "non foron capaces de obter financiamento doutras administracións". En ese sentido, ÓPscar Rial sostiene que ello pone de manifiesto "a falta de iniciativa do Executivo municipal para captar fondos externos que alivien as contas municipais e permitan avanzar en novos investimentos". Y agregó que a esta situación se suma "a actitude do Partido Popular de Rianxo que, lonxe de defender os intereses do municipio, permite e facilita este tipo de decisións co único obxectivo de obter rédito político e un achegamento co Goberno local. Unha vez máis, evidénciase que non hai un proxecto claro para Rianxo e que os recursos públicos están a utilizarse para tapar unha xestión ineficaz en lugar de xerar melloras reais para a veciñanza".

"Actuaciones necesarias"

Por su parte, el BNG rianxeiro lamentó que el Gobierno rianxeiro "fixera oídos xordos" a sus propuestas de actuaciones para su inclusión en el POS+ 2025 y que, a su juicio, son "sen ningunha dúbida, necesarias para Rianxo". Su concejal, Fran Rei, señaló que entre esas inversiones planteadas por la formación frentista figuraba el remate de la obra en la antigua clínica para poder dotar a la localidad de seis locales de ensayo para poner a disposición de las entidades del municipio, o el saneamiento en A Vacariza, arreglos en la fachada del auditorio o una actualización en el Cuartel Vello, retomando un proyecto de mejora y ampliar la atención en Servicios Sociales.

Y señala que en lugar de incluir alguno de esos proyectos "destinan máis da metade do POS+ a gasto corrente". Al entender del edil nacionalista, eso ocurre "debido á mala planificación do Goberno e a consencuente perda de recursos, coma as sucesivas subvencións que se foron perdendo, o que fai que hipotequen o plan de obras da Deputación". Rei Grille también lamentó que el Ejecutivo formado por cinco concejales de Rianxo en Común, del que coincidió con el PSOE en señalar que está más próximo cada vez al Partido Popular, "non aposte por un diálogo nas propostas co resto da corporación progresista de Rianxo".