El PSOE boirense reprocha el "bloqueo" de PP e ICBoiro al pago a de facturas pendientes a proveedores locales

El pleno ordinario de la corporación municipal boirense, en el que la oposición tumbó las propuestas de presupuesto por un importe de 15,66 millones de euros y de un crédito extraordinario para el pago de facturas pendientes a proveedores del año pasado por más de 2,1 millones de euros con cargo al remanente de tesorería, remató en la medianoche del jueves al viernes, pero sigue dando que hablar. Desde la agrupación local de los socialistas de Boiro lamentan este mediodía el "bloqueo" del pago de las referidas facturas por el voto en contra de los concejales del Partido Popular (PP) y del representante de Iniciativa Cidadá de Boiro (ICBoiro), y su secretario xeral, Luis Ruiz, indicó que dicha "coalición" con el voto negativo va a tener consecuencias.

Ruiz indicó que entre esas facturas pendientes de pago hay de combustibles, gasto de luz y otros servicios. “Estas facturas pendentes débense, na súa ampla maioría, a subida de prezos que se deu no 2022 e que non estaba contemplada no último orzamento aprobado”, resaltó. También indicó que en 2019, cuando el PSOE de Boiro llegó a la Alcaldía, había facturas sin pagar por importe de 1,5 millones de euros de la gestión de los populares. “A diferencia e que, naquel momento, non se contaba con ningún tipo de aforro co que poder facer fronte ao pago a proveedores e entendemos que o mais responsable era pedir un crédito e pagar aos nosos empresarios e empresas, todo o contrario do que fai agora o Partido Popular”, manifesto el secretario.

A juicio del partido del puño y la rosa, ese "bloqueo" del pago a proveedores "non ten outra finalidade que intentar desacreditar á xestión do Goberno", y que el PP "valeuse da muleta de ICBoiro, igual que vén facendo nos últimos plenos". Luis Ruiz indicó que la formación política liderada por Antonio García Castro "está a cambiar completamente a orientación do seu sentir e do apoio na investidura do actual alcalde, deixando a un lado a todos aqueles votantes da esquerda que depositaron neles a súa confianza para un cambio", y que "en vez de defender o sentir dos seus votantes, alíanse coa dereita e son a muleta do PP para defender os seus intereses".

El PSOE boirense demanda ahora que el partido de la gaviota “pida desculpas públicas ás empresas e empresarios que deixaron sen cobrar polo seu voto en contra”. Tambiuén demanda que “nos digan como e cando arranxar esta desfeita. Os cartos seguirán reservados para afrontar o pago desas facturas”. Por ultimo, el secretario xeral del PSOE de Boiro hizo un llamamiento para que los militantes del PP reflexionen “se apoian a liña que está a seguir esta nova dirección, encabezada polo señor García Diéguez, unha dirección que non ten ningún sentimento de responsabilidade institucional”, subrayó Ruiz.

Por su parte, Boiro Novo anunció para este lunes al mediodía una compareencia en su despacho en el consistorio para hablar también de "bloqueo" por parte de la oposición, pero en est ocasión será en relación a la municipalización del servicio de la piscina cubierta y climatizada de A Cachada.