El PSOE de Boiro se queda solo en la aprobación de la denegación de una prórroga al “Estrella del Mar”

Tal y como había indicado el alcalde, en el turno de ruegos y preguntas se dejó intervenir al empresario del Estrella del Mar. David Rodríguez manifestó que los pasos que se fueron dando con esta concesión difieren con lo que se estuva comentando durante la celebración del pleno. En este sentido, dijo que pese a que la concesión se firmó el 20 de abril de 1993, la edificación ya estaba construida desde 1987 por un privado, y que en 1994 hubo un deslinde de Costas que afectó a esa concesión "e deixou de pertencer ao Concello de Boiro e pasou a depender da Demarcación de Costas do Estado. A partir de aí, esa edificación quedou nun limbo administrativo e no 2014 -un año después de que le fuera traspasado ese negocio- desde dito organismo se nos dí que a instalación está nunha situación ilegal, pois a eles non lles consta que haxa algo alí, e que en calquera momento nola podían tirar".

Rodríguez Santamaría agregó que, aprovechando una ventana que habilitó la Xunta de Galicia, a través de la Ley de Costas de 2014, pudieron meter un nuevo proyecto y solicitar una concesión. También dijo que hasta ese momento estaban pagando un canon de 800 euros al mes que el portavoz del PSOE decía que era bajo, pero que le dicen que si él tenía que pagar a alguien era a Costas, "e solicitamos a concesión para nós poruq iso atópase nun limbo administrativo". "Refírese o voceiro do PSOE a que nós non pagamos o canon e, lóxicamente, cando nos din que o terreo non pertence ao Concello de Boiro, no 2014 deixamos de pagar ese canon", señaló David Rodríguez.

El empresario del Estrella del Mar señaló que el 7 de julio de 2022 hubo una contestación por una orden ministerial en la que se indica que la titularidad de los terrenos se le reconocen al Ayuntamiento de Boiro desde el año 2005. David Rodríguez afirmó que desde esa fecha no tuvieron más noticia "que a execución desa débedavue nos disputamos nun contencioso-administrativo. Se unha débeda está nun xulgado e un xuiz non da a razón a unha das partes non é nin real nin esixible. Mentres o xuiz non diga o contrario, esa débeda non existe". En relación a la votación para denegar la prórroga de la concesión, que supuestamente es por una deuda, se preguntó por lo qué va a pasar si el juez le da la razón, y también dijo que no entiende que no se le conceda la prórroga solicitada despues de que a los dos días del incendio y cuando el local aún estaba humeando "me pediron un proxecto para volver a levantalo", desveló Rodríguez Santamaría.



El debate sobre esta cuestión lo cerró el portavoz socialista y dijo que entre 1993 y 2013 hubo otras empresas que se fueron traspasando el inmueble "e todo pagaron", y que cuando en 2013 entró la última mercantil, propiedad de David Rodríguez, "deixou de pagar o canon, e lle preguntou a Costas a quen lle ten que pagar, e desde dito departamento estatal lle aclaran no 2022 que é do Concello desde 2005, pero non paga e nos mete nun contencioso-administrativo". "Cando un colle unha concesión ten que saber en que condicións a colle, que era por 30 anos e ao remate o inmoble pasa a ser do Concello e non podemos modificalas e por eso votamos o que votamos", insistió Luis Ruiz en la postura de su grupo.