El PSOE exige mejoras en el transporte inteurbano de O Barbanza y la Xunta anuncia refuerzos en las comunicaciones con Santiago

La diputada socialista Noa Díaz solicitó ayer a la Xunta en el pleno del Parlamento gallego una solución urgente a los “problemas de mala planificación e funcionamento” del transporte interurbano en O Barbanza. Le pidió a la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade que se siente de nuevo con los concellos y adopte “unha postura construtiva” para mejorar el modelo en la zona. El PSOE sostiene que desde que entró la nueva concesionaria a prestar el servicio “son numerosas as queixas dos usuarios”, e incidió en que la oferta actual no satisface toda la demanda ya que “está baseada nun concepto herdado do anterior contrato” en el que “nin se pretendeu facer gala dunha maior sostibilidade, como así lle propuxeron os concellos”. Entre las demandas del partido del puño y la rosa se incluye la restitución de las líneas suprimidas, el aumento de los servicios que cubran las necesidades de la ciudadanía y que, aprovechando las potencialidades de la AG-11, se conecte en una única línea de transporte los cuatro polígonos industriales, “paradas das que a modo de lanzadeira sairían autobuses de menor porte que conectarían cos núcleos urbanos dos concellos, con máis paradas”, precisó Noa Díaz.





La conselleira Ethel Vázquez, destacó que los barbanzanos disponen de 925 servicios semanales para desplazamientos en buses interurbanos de la Xunta, “que traballa nun reforzo das comunicacións con Santiago”. Precisó que en días laborables, los cuatro concellos están conectados entre si por 35 servicios de ida y vuelta entre las 6:20 y 23:30 horas. Añadió otros 68 servicios diarios entre A Pobra y Ribeira, así como 29 expediciones en la franja horaria de 6:45 a 22:30 entre Ribeira y Noia. También dijo que entre Ribeira y Santiago hay 34 frecuencias los días laborables -23 por carretera y 11 semidirectos-, que se refuerzan con 4 más los viernes. Y recordó que en octubre la Xunta trasladó a los concellos una propuesta para reforzar los servicios de conexión directa con Santiago y reducir los tiempos de viaje en las horas punta. Y adelantó que desde septiembre el 90% de los autobuses estarán adaptados a personas con movilidad reducida.