El PSOE insta a la Xunta a cubrir de inmediato y a tiempo completo y continuado la plaza de médico en Corrubedo

El PSOE presentó en el Parlamento una proposición no de ley para insta a la Xunta a cubrir de inmediato, a tiempo completo y de manera continuada la plaza de médico del centro de salud de Corrubedo. Los socialistas apuntan que ante la falta de dicho facultativo el Sergas decidió compartir la médica con la que se subsanó la falta de ese personal en el consultorio de Palmeira, pero precisa que “a dispensa desa profesional en Corrubedo é só dúas horas ao día en dúas xornadas á semana, de xeito que é clara a desatención e abandono dos usuarios dese centro de saúde”. Además, le pregunta si va a garantizar de forma urgente la cobertura de esa plaza que le corresponde a Corrubedo y si prevé seguir compartiendo a la médica entre las dos parroquias.





Desde las filas del partido del puño y la rosa indican que, frente a la situación de desprotección que se está registrando, los vecinos de la parroquia ribeirense de Corrubedo se están movilizando para que se cubra la referida plaza del facultativo de Atención Primaria de su centro de salud a la vez que demanda que preste sus servicios a tiempo completo. "Non podemos obviar que falamos dunha poboación envellecida, distante do centro de saúde de Ribeira, cun sistema público de transporte cada vez máis deficitario que obriga a facer uso do taxi, algo que non está ao alcance dunha veciñanza que, procedente do sector do mar, ten unhas pensións moi limitadas", señalaron los diputados socialistas Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela y Marina Ortega Otero.