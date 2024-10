El PSOE reclama que la Xunta de Galicia financie el futuro polígono industrial de Pedras Vermellas en Ribeira

El PSOE reclama a la Xunta de Galicia financiación para la creación del polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira. Así lo ha hecho el grupo socialista en el Parlamento de Galicia con la presentación de una proposición no de ley para instar al Ejecutivo gallego a establecer a lo largo de este año las líneas y cuantía de financiación plurianuales necesarias para la construcción de es futuro parque empresarial en la capital barbanzana.

El portavoz del partido dle puño y la rosa en el Ayuntamiento ribeirense, Francisco Suárez-Puerta, denunció la “situación de éxodo de veciñanza e de empresas provocada pola falta de investimento da Xunta de Galicia na creación de chan industrial dentro do noso concello”. Para el segundo teniente de alcalde en el tripartito ribeirense “isto é unha urxencia, porque as empresas ribeirenses non están podendo medrar e están tendo que marchar, e con elas os traballadores e traballadoras, xa que os polígonos onde poden desenvolverse as empresas están noutros municipios”.

Suárez-Puerta lamentó que “a Xunta non fixese practicamente ningunha aportación máis alá dunha axuda para repotenciación do tendido eléctrico para o polígono industrial, a pesar de ter as competencias”. “Agardamos que a Xunta deixe de poñerse de perfil e aporte para facer realidade este polígono sen que o seu custo caia no Concello e polo tanto na veciñanza”, subrayó el edil socialista. “É practiamente inviable que a construción do polígono industrial poida levarse a cabo só coa aportación do Concello debido ao seu elevado custo, polo que a aportación real da Xunta é esencial”, agregó Francisco Suárez-Puerta.

La iniciativa, que fue presentada en el Parlamento de Galicia por los diputados socialistas Patricia Iglesias Rey, Lara Méndez y Julio Abalde recuerda que la "Consellería de Economía, Industria e Innovación ofreceu recentemente o apoio da Xunta de Galicia para a posta en marcha do novo polígono". Por lo tanto, ese grupo parlamentario reclama al Gobierno gallego que cumpla ese compromiso, ya que la propia Asociación de Empresarios de Ribeira “urxe que se axilicen os prazos deste proxecto vital para a capital barbancesa e que se reduzan os prazos para que o polígono industrial sexa unha realidade”.