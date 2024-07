El PSOE de Rianxo anuncia su apoyo a una modificación de crédito por 23.000 euros al destinarse a "melloras significativas"

El grupo municipal del PSOE de Rianxo anunció su previsión de voto favorable en el próximo pleno de la corporación municipal para la modificación de crédito por un importe de unos 23.000 euros, que permitirá la ejecución de "melloras significativas", según indicó su portavoz, Óscar Rial, en instalaciones deportivas y educativas, así como en las dependencias consistoriales. Los socialistas rianxeiros, que indican que, de ese modo, cumplen "de forma estrita" con los acuerdos alcanzados con Rianxo en Común (ReC), facilitando la aprobación de este punto en dicha sesión, especifican que entre las mejoras que se contemplan figura "un punto crucial para nós" y que permite "desbloquear" el visto bueno para esa modificación de crédito, y que no es otro que la mejora de la seguridad del pabellón polideportivo "Chema Abuín".



Según indican desde el partido del puño y la rosa, "insistimos no compromiso do alcalde, Julian Bustelo, de xustificar o investimento de 3.000 euros no proxecto educativo Sintaxe e de garantir un pacto orzamentario que asegure os fondos necesarios para toda a lexislatura, permitindo así a viabilidade deste proxecto educativo". Rial Lago manifestó que "o noso sentido de responsabilidade e compromiso con Rianxo lévanos a apoiar medidas que beneficien á nosa veciñanza e aseguren a correcta utilización dos recursos públicos". E insistió en que su formación está comprometida en promover el bienestar vecinal y en asegurar que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente y responsable.



"Esta modificación de crédito é un exemplo claro do noso compromiso. As melloras nas instalacións deportivas e educativas terán un impacto directo na calidade de vida dos nosos veciños, ofrecéndolles espazos seguros e adecuados para o seu desenvolvemento persoal e social", declaró Rial. El portavoz del grupo municipal del PSOE rianxeiro agregó que resulta importante destacar "a rigorosidade co que mantemos os acordos acadados, e instamos a que este posicionamento sexa recíproco e seguir apostando por acordos futuros que, de seguro, mellorarán a vida dos noso veviños. Este compromiso de colaboración e diálogo é esencial para avanzar en dirección á mellora continua de Rianxo".