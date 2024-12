El PSOE de Rianxo expresa su preocupación por "a perda de oportunidades" para que el Concello obtenga subvenciones

El grupo municipal del PSOE de Rianxo expresó su preocupación ante lo que considera "a perda de oportunidades" para mejorar el municipio mediante la obtención de subvenciones. De hecho, indicó que durante el último año del actual mandato, el Ayuntamiento dejó de percibir 150.000 euros en ayudas directas y que "perdeu a posibilidade de optar a axudas adicionais por un importe aproximado de ata 100.000 euros", declaró su portavoz, Óscar Rial, quien criticó "a non solicitude por parte da Alcaldía dunha subvención para a promoción económica de Rianxo en 2024, máxime sendo el o responsable desa área". Según afirmó el edil socialista, Rianxo pudo haber recibido hasta 40.000 euros para dinamizar y promover el comercio local. Por ello, desde el partido del puño y la rosa insisten en el cambio de responsable de ese departamento, "que o alcalde actúe con responsabilidade e modifique a configuración desta área para a mellora do seu funcionamento".



Desde el grupo municipal socialista consideran que cada euro que deja de captar representa "unha oportunidade perdida" para mejorar servicios, infraestructuras y calidad de vida en el municipio rianxeiro. Por ello, Óscar Rial hace un llamamiento al Ejecutivo local para que redoble esfuerzos en la planificación y gestión de las solicitudes a programas de ayuda autonómicos, estatales y europeos. "Queremos destacar que o éxito na captación de subvencións require planificación, coordinación e unha proactividade constante para identificar e solicitar fondos dispoñibles. Propoñemos reforzar as áreas técnicas con formación específica e recursos que permitan presentar proxectos sólidos e competitivos, co obxectivo de garantir que Rianxo non só non perda oportunidades, senón que sexa un exemplo de boa xestión de recursos externos", manifestó Rial.

El PSOE rianxeiro reiteró su compromiso de colaboración para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones que aseguren que en el futuro "non se repitan estas perdas". Igualmente, desde dicho grupo municipal expresa su firme confianza en que, con voluntad política y una buena y adecuada gestión, es posible aprovechar al máximo los recursos disponibles para beneficio de todos los vecinos. "Rianxo merece unha xestión clara e transparente que non perda oportunidades. Traballamos unidos para asegurar o futuro que a nosa veciñanza merece", concluyó el líder de los socialistas rianxeiros.