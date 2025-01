El PSOE de Rianxo reprocha al alcalde su “falta de consenso” al convocar la junta de portavoces

El grupo municipal del PSOE de Rianxo justificó su ausencia a la última junta de portavoces -la tercera que se convoca en año y medio- por una cuestión laboral “xa coñecida polo alcalde previamente”, y no por una falta de interés en los asuntos a tratar. Su edil Óscar Rial se refirió a una “falta de consenso” sobre la fecha de la reunión y reprochó que el equipo de gobierno que preside Julián Bustelo “non amosou disposición para acordar unha data que fose axeitada para todos os integrantes da xunta de voceiros”, y que “no seu lugar, impuxo unha data unilateralmente, sen valorar as nosas propostas nin alternativas, porque o importante é que asista el”. Agregó que el alcalde le instó a delegar a representación, pero Rial cree que “esa actitude non fomenta un debate inclusivo nin respecto ao papel dos voceiros como representantes directos dos seus grupos”.



El portavoz del grupo municipal socialista manifestó en cuanto a la planificación de futuras reuniones que no se tuvo en cuenta la opinión de los integrantes de dicha junta, “marcando unilateralmente horarios sen preguntar nin acordar cos voceiros cales serían as franxas máis axeitadas”. Por ello, insta al Gobierno local “a repensar á súa forma de convocar e organizar estas xuntanzas, promovendo unha comunicación máis aberta e participativa. Este cambio de actitude será clave para garantir un traballo conxunto e en beneficio da veciñanza de Rianxo”, dijo Rial, que concluyó que en el PSOE rianxeiro seguirán "traballando con firmeza para defender os intereses de dous nosos veciños, e confiamos en que esta situación podería reconducirse cara a un clima de respecto e entendemento mutuo".