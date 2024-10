El PSOE de Rianxo solicita la elaboración de un reglamento orgánico municipal para evitar vulneración de derechos

El PSOE de Rianxo presentó una moción para instar al Gobierno local a iniciar, en un plazo máximo de 15 días, los contactos necesarios para la redacción de un reglamento orgánico municipal, en el que se definan de manera precisa los derechos y obligaciones de los grupos de la corporación local “para evitar novas vulneracións á representación democrática. Igualmente, envió una propuesta a los partidos de la oposición para acordar las líneas de trabajo iniciales de ese documento. Así lo dio a conocer su portavoz, Óscar Rial, en reacción a lo ocurrido en el pleno extraordinario, que él mismo solicitó para debatir sobre el estado de ejecución de obras municipales, entre otras cuestiones como la implantación del servicio de atención temprana, el estado del centro de día, el desarrollo del suelo dustrial y la transparencia en la gestión de las cuentas municipales y en el que reprocha al alcalde, Julián Bustelo, falta de transparencia y que le denegase el derecho de réplica.

"Con todo, o alcalde mostrou unha falta de vontade para abordar estas cuestións, convertendo o pleno nun exercicio de opacidade e obstaculización do debate; en particular, respecto á implantación do servizo de atención temperá, Julián Bustelo negou o seu inicio, desmentindo a evidencia proporcionada polas propias familias e as publicacións informativas do Goberno municipal en setembro. Este tipo de desinformación afecta á transparencia, xera confusión e debilita a confianza na xestión pública". Los socialistas también denuncian la falta de transparencia del equipo de gobierno respecto a las cuentas municipales, "cuestionando a opacidade na xestión de contratos e facturas e o limitado acceso á información sobre a execución de obras e servizos, dificultando así un control efectivo e unha adecuada rendición de contas á veciñanza".

Además, Óscar Rial criticó que, durante ese pleno extraordinario, el primer edil le negó a su grupo municipal el derecho a réplica, "vulnerando un acordo escrito previo no que se garantía un espazo de intervención a cada grupo, o cal supón unha clara falta de respecto aos dereitos democráticos e aos acordos plenarios", a lo que añade lo que considera el "agravante" de que en la sesión plenaria anterior, que estuvo presidida por su teniente de alcalde, Julio Alcalde, dio cumplimiento a ese acuerdo "e os socialistas puidemos darlle réplica as cuestión prantexadas, o que que pon de manifestó que é a conducta do alcalde o que dificulta a función municipal dos diferentes grupos".

Por ello, el PSOE expresó en el último pleno que “é unha vergonza” la situación propuesta por Julián Bustelo en la que expresó que el partido del puño y la rosa ya disponía de toda la información, pese a que, según aseguró su portavoz, tienen cuestiones sin respuesta desde el pasado mes de julio. Asimismo, el PSOE invita a BNG y PP de Rianxo a que manifiesten también esta cuestión relativa a la oposición "e que non queden pasivos ante a vulneración dos dereitos democráticos que lles afecta tamén a eles".