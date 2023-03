El PSOE de Ribeira demanda que se realice un estudio minucioso para aclarar los límites del municipio

El PSOE de Ribeira solicita que el departamento municipal de Patrimonio realice un trabajo de campo minucioso consistente en recopilar los límites parroquiales con la finalidad de determinar fehacientemente la división de la localidad respecto de A Pobra y Porto do Son, y saber perfectamente el patrimonio propio. Y demanda que por parte del departamento que corresponda se inscriban en el Registro de la Propiedad los bienes inmuebles y derechos reales de acuerdo con el real decreto por el que se aprueba el reglamento de bienes de entidades locales. Su portavoz, José Manuel Vilas, sostiene que la delimitación territorial de Ribeira presenta actualmente “varias incógnitas” en diferentes puntos de su geografía, y precisa que desde el Registro de la Propiedad no se inscriben fincas si no son coincidentes a las coordenadas geográficas de la escritura con las que maneja la Dirección General de Catastro, y que por ello se produce un vacío en lo relativo a los límites del municipio.

A modo de ejemplo, el edil de partido del puño y la rosa refiere que en Granxa de Campelos, en la parroquia de Oleiros, hay un propietario que lleva dos años tratando de resolver la inscripción de un prado situado entre Ribeira y Porto do Son, sin que los concellos aporten coordenadas geográficas coincidentes, generando incomodidad. Señala que el límite de esos dos términos municipales presenta "serias dúbidas" en el deslinde de la parroquia de Olveira, zona de Espiñeirido con Seráns, "por non citar a zona de Balteiro", agregó el edil del PSOE. Vilas señala que lo mismo se podría decir de del deslinde de A Pobra con Ribeira, "con disputas dende Os Forcados, pasando por Moldes e o camiño de Rosende ata o Esteirón, con límites indescifrables". El concejal socialista precisa que, tal es sí, que la santa de Moldes es venerada y festejada por los feligreses pobrnses pese a que el crucero esta ubicado en terrenos de Ribeira.

Pero, sostiene que otro tanto ocurre en el interior del ayuntamiento de Ribeira, al indicar que existe "distintos lugares no limbo", según sea la división administrativa o parroquial, "causando incertidume na veciñanza e nos organismos públicos, como na notaría de turno, que escritura un terreno de Os Areeiros-Castiñeiras, na antigua parroquia de Carreira". Dice que también hay casos en Aguiño, con terrenos que forman parte de la parroquia, pero que se siguen escriturando en la parroquia anterior, sin que nadie evite o rectifique esos fallos. "Pero tamén ocurre entre os veciños de Corrubedo, que polo feito de ir a votar a dita parroquia, xa consideran que os de Espiñeirido non son da parroquia de Olveira. A modo de exemplo destos erros conscientes ou inconscientes, achego a foto do lugar de A Roda en Carreira, onde figura o sinal da parroquia mal situado, debendo ubicarse metros abaixo, no regato e camiño de subida cara A Fieiteira -na curva de Cipriana de Pozas e rotonda da futura variante-, dende Fafián; camiño hoxe desaparecido por obra e arte de Birlibirloque, xa que unha construción ocupa hoxe o seu lugar", concluyó José Manuel Vilas.