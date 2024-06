Publicado un bando sobre las reglas de las hogueras de San Xoán de Ribeira, para las que mañana se abre el plazo de solicitud

El Ayuntamiento de Boiro abrió hasta el 20 de junio la solicitud y comunicación para la realización de hogueras de San Juan, a través del registro general o la sede electrónica municipal. Las zonas habilitadas en espacios públicos están delimitadas y para pedirlas, se debe confirmar previamente con el área de Medio Ambiente para tramitarla pertinente solicitud. En fincas privadas debe comunicarse y cumplir las medidas de seguridad y preventivas exigidas. Desde la Administración local se indica que las autorizaciones únicamente permiten las cacharelas a partir de las seis de la tarde del día 23, debiendo quedar perfectamente apagadas antes de las seis de la mdrugada del 24. "Como norma xeral deberase facer unha devasa para o perímetro que se vai queimar, non se poderá prender lume a menos de 15 metros de edificacións, instalacións ou árbores, non está permitida a queima de certo tipo de residuos; deberase contar coas medidas de prevención do lume; e o volume das cacharelas non poderá exceder os dous metros de altura e tres de diámetro", advierten desde el Ayuntamiento boirense..