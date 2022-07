El público disfruta en Ribeira y Boiro de diferentes bandas tributo a Queen y rememora los éxitos del grupo que lideró Freddie Mercury

El Malecón de Ribeira registró el pasado fin de semana una muy buena asistencia de público para presenciar durante aproximadamente una hora y media el concierto de la banda Remember Queen, uno de los tributos oficiales del grupo británico que lideró el malogrado Freddie Mercury, con el que tiene un gran parecido físico su cantante, el italiano Piero Venery. Los asistentes a esta actuación, que se incluyó en el programa “Ribeira con Orgullo”, pudieron rememorar y hacer los coros de muchos de sus grandes éxitos, como “Show must go on”, “We are the Champions”, “I want to break free”, “We wild rock you”, “Another one bites the dust” y “Love of my life”, entre otros. Dentro de sus Festas do Verán de Boiro 2022, el pasado lunes

la banda Magic Queen Alive en la Praza de Galicia, donde sucedió algo semejante a lo ocurrido un par de días antes en la capital barbanzana.