El pueblo de Aguiño rodeará hoy su centro de salud para representar un abrazo con el que agradecer la lucha por recuperar sus dos médicos

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza convocó para las doce de este mediodía una nueva concentración en defensa de una Atención Primaria digna delante del consultorio periférico de Aguiño. Sus promotores esperan que sea la última y anuncian que los participantes rodearán el edificio de la Casa do Mar, como si de un abrazo se tratase, para agradecer a todos los que estuvieron durante cinco meses en la lucha para la consecución de los dos médicos que tiene asignados. Esta movilización tiene lugar después de que la semana pasada se reincorporó el facultativo que se encontraba de baja prolongada por una incapacidad temporal, con lo que ha vuelto a recuperar la situación previa a la que llegó a producir la falta de médicos, llegando a registrarse jorandas en la que no hubo ninguno.