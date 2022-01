Un puente de hormigón armado unirá el tráfico de las márgenes del río Listres en Os Areeiros

La construcción de un puente de hormigón armado, de 15 metros de largo por 9 de ancho, unirá el tráfico rodado entre ambas márgenes del río Listres, en la zona de Os Areeiros, muy próxima al tanque de tormentas, entre las parroquias ribeirenses de Aguiño y Castiñeiras. El Concello acaba de sacar a licitación esta actuación, que se contempla en el PXOM y que unirá las calles de As Pedras y de Os Paxariños, y que cuenta con un presupuesto base de 82.293, que se financiará con fondos procedentes de las arcas municipales y las empresas interesadas en la ejecución de la misma tienen de plazo hasta el día 25 de este mes, teniendo que presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex).



El río Listres separa físicamente el lugar de Os Areeiros y los caminos antes mencionados no tienen continuidad al cortarse en las márgenes del cauce fluvial, existiendo únicamente una pasarela de madera para la circulación de peatones. De hecho, el único lugar de paso para vehículos es a través de la carretera de la costa entre Ribeira y Aguiño por Castiñeiras, que es de titularidad provincial y cuya denominación es DP-7307, por lo que la construcción del citado puente dará continuidad a los caminos y permitirá el paso del tráfico rodado. Cada uno de los dos carriles del tramo del nuevo puente tendrá una anchura de 3 metros, así como aceras accesibles, en las que al menos una de ellas tendrá un ancho nunca inferior al metro y medio.



El espacio disponible en el puente no permite que haya aparcamientos en alguna de las márgenes del puente, y no está previsto que se instale alumbrado en el mismo. La velocidad máxima permitida en ese punto será de 20 kilómetros por hora. Las actuaciones previstas contemplan el desmontaje de la actual pasarela de madera y su recolocación provisional agua abajo de la zona de obra -se retirará definitivamente a la puesta en servicio del nuevo puente-, retirada de la escollera de cajeros de la canalización actual, excavación de tierras para ejecutar la cimentación y estribos laterales, ejecución de dos grupos de cuatro pilotes cada uno, con una longitud unitaria de 20 metros, y encepados para enlazar cada grupo, y barandilla de protección lateral de acero inoxidable de 0,95 metros de altura que irá anclada a la acera, entre otras obras.