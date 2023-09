Queda en libertad con cargos el pobrense detenido por robo en dos céntricos negocios de Ribeira

El pobrense A.A.A.R., de 43 años, quedó en libertad con cargos tras pasar en la mañana de ayer a disposición judicial tras ser detenido en la madrugada del pasado jueves, en una actuación conjunta desarrollada por las Policías Local y Nacional, bajo la acusación de la comisión de dos robos con fuerza en sendas tiendas del centro urbano ribeirense. Así lo decretó el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira, en funciones de guardia, tras tomarle declaración una vez que efectivos de la comisaría, en donde se acogió a su derecho a no declarar, lo pusieron poco después de las diez y media de la mañana de ayer a su disposición para tomarle declaración en relación con los hechos delictivos que se le atribuyen.



Pese a que no ha transcendido demasiado en relación a lo sucedido en la sala de vistas de la sede judicial de la capital barbanzana, en la que se llevó a cabo la declaración del individuo arrestado, sí que se sabe que A.A.A.R. manifestó que no recordaba nada de lo ocurrido esa noche, y cuando le mostraron las imágenes de las grabaciones de las cámaras de seguridad de Frutas y flores, situada en la parte alta de la Avenida Rosalía de Castro -entró tras abrir un butrón en el escaparate y se llevó la caja vacía de la registradora-, en la que se identifica a un hombre con unas características y que vestía cierta ropa, manifestó que esa persona podría ser él. En el otro negocio, Marfil, de prendas íntimas, ubicado en la Rúa de Galicia, se llevó la registradora con más de 200 euros. También se sabe que se baraja la posibilidad de que este caso no se tramite por diligencias previas, sino que se podría celebrar un juicio rápido en las próximas semanas.