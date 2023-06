Queda libre el joven boirense acusado de maltratar a su novia, a la que no podrá acercarse ni comunicarse con ella

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira, en funciones de guardia, dictó un auto de puesta en libertad con cargos para el joven boirense al que, después de atrincherarse durante aproximadamente siete horas en un piso de la Avenida de Barraña, la Guardia Civil detuvo pasadas las dos de la tarde de este sábado bajo la acusación de un delito de violencia de género. Sin embargo, en ese auto se recoge el establecimiento de medidas cautelares, como el de una protección para la víctima y se fijó una orden de alejamiento, por lo que el investigado no podrá acercarse a su pareja a menos de 200 metros, ni tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio. De esta manera, la togada accedió a la petición de la fiscal, a la que se adhirió el abogado defensor.



Fue en torno a las diez de la mañana de ayer cuando el arrestado llegó custodiado en un coche patrulla del instituto armado a la sede judicial para ponerlo a disposición de la jueza, ante la que prestó declaración y no reconoció los hechos que se le atribuían y que como no había hecho nada no tenía motivos para salir de la vivienda en la que se encontraba junto con otro joven. La Guardia Civil había establecido un amplio dispositivo para proceder a su detención, ya fuese de manera forzosa o bien voluntariamente, como finalmente sucedió.



Durante la mañana, la jueza también le tomó declaración a una muchacha de 21 años que es pareja del detenido y que presentaba diversas lesiones, entre ellas unos cortes en un brazo que se pudo ocasionar al saltar por el hueco del patio de luces desde el segundo piso en el que estaba hasta caer en un tejado. La joven reconoció que la relación que mantenía con su novio era tóxica. Según ha trascendido, más contundente resultó la declaración de la madre de la víctima, que sostuvo que le pegaba con frecuencia y se refirió a unas fotografías de mayo pasado que están incorporadas al atestado policial en las se observa el resultado de una presunta agresión, y también citó otros acontecimiento, como amenazas, incluso de muerte.