Ratifican los 3 años y 92 días de cárcel para un barbanzano por un concurso de delitos de violencia contra la mujer

El abogado del condenado, que ya anunció que interpondrán recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el referido fallo judicial, había alegado en su recurso un error en la valoración de la prueba y otro subsidiario en la calificación jurídica de los hechos, y que giran en torno al delito de intento de agresión sexual, pero el TSXG considera que la versión del apelante es “fruto de su mero voluntarismo” y que “el uso de la fuerza es, con toda evidencia, incompatible con el consentimiento referido por el apelante”, además de que subraya que el acusado no se detuvo espontáneamente y no evitó por su propia determinación la consumación del delito, ni generó activamente la actuación de terceros. La defensa había alegado también un error de derecho sobre las penas de los delitos de lesiones y coacciones por considerarlas “excesivas y no motivadas” y que el tribunal debió haber optado por la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, pero el TSXG comparte la decisión de la Audiencia Provincial de optar por la pena de prisión en atención a las circunstancias concurrentes que se recogen en la sentencia, en los hechos probados, y subraya que no es una decisión arbitraria sino adecuada a la gravedad de los hechos.