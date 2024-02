Ratifican la absolución del ex jefe de la Policía Local de Boiro por malversación

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el sobreseimiento del proceso contra el ex jefe de Policía Local de Boiro, Manuel Feás Zas, al que se acusaba de un presunto delito de malversación. El Concello de Boiro le atribuía presuntas ilegalidades, como elaborar presupuestos con importes inflados para adquirir equipaciones policiales, en la compra de munición y la apropiación de objetos perdidos que llegaban a las dependencias policiales.



Tras el archivo previo provisional dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira, el Concello de Boiro interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en el que solicitaba la revocación de la anterior resolución al entender que el fallo no se correspondía “al resultado de las diligencias practicadas” en las que sostiene que quedaba acreditado que el ex jefe solicitaba presupuestos y proponía la adjudicación de servicios sin enviar los correspondientes expedientes al Ayuntamiento boirense. Una práctica por la que, añadía el Consistorio en su argumentación, puede concluirse que Feás “fue quien los ha confeccionado o cooperado en la confección” de dichos presupuestos. Por su parte, el Ministerio Fiscal se opuso a la estimación del recurso, al igual que renunció a formular escrito de acusación en el primer proceso, al estimar que los hechos no serían constitutivos de delitos de prevaricación, malversación o contra la salud pública.



Ante la exposición de motivos del Concello, la Audiencia Provincial concluye que el resultado de las actuaciones arroja que no queda “suficientemente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa”, al no poderse discernir la implicación de Feás en la causa que se le atribuía desde el Concello. Por ello, el Tribunal coruñés concuerda con el fallo previo que dicta el sobreseimiento del proceso en contra del ex jefe de la Policía Local.



La sentencia es firme y no cabe recurso. Asimismo, el juzgado declaró de oficio las costas de las apelaciones. No obstante, de las causas vinculadas desde el Concello con Manuel Feás queda una por resolver, que volverá a citar en los juzgados al ex jefe de la Policía Local y a la Administración boirense. Según explica el acusado, en este último proceso se lo vincula con la retirada de una docena de multas de tráfico, de lo que, nuevamente, declara su inocencia.