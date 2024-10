Reabren el debate para que se le retire el nombre de Miguel Rodríguez Bautista a una avenida de Ribeira

De igual modo, la Comisión pola Recuperación da Memoria Históica do Barbanza informó sobre el proyecto de delimitación y mejora del espacio de memoria histórica de O Confurco, en la vecina localidad de Lousame, en colaboración con su Ayuntamiento y la Diputación Provincial de A Coruña. ·Este lugar, tan simbólico e relevante para a nosa comarca, será obxecto de traballos que permitan a súa conservación e posta en valor como espazo de lembranza. Queremos que o Confurco se convirta nun lugar de reflexión e homenaxe, onde as xeracións futuras podan coñecer a historia que nel se viviu e reflexionar sobre a importancia da memoria histórica", explicó Carlos Cimadevila. Xan Hermida también dio cuenta de que en el año 2022 se llevó a cabo una excavación en el lugar de Vilacoba, en la referida localidad lousamiana, pensando en encontrar los restos mortales de Manuel García Hermo, sastre en Ribeira, del que recordó que en agosto de 1936, cuando tenía 37 años, fue paseado y enterrado, pero no fue encontrado. Sin embargo, detalló que en el atrio y fuera del espacio religioso apareció un cadáver de un varón de entre 30 y 40 años con signos de violencia, de tres disparos, y que las pruebas de ADN realizadas por el Imelga, con la colaboración de una hija de 99 años que vive en el País Vasco, descartaron que se tratase de Manuel García Hermo. Pese a ello, solicitan que se haga una segunda campaña para tratar de localizarlo, pues una nieta suya lo sigue buscando. Se cree que esos restos mortales hallados enterrados en Vilacoba podrían ser de un vecino de Marcelle, Perfecto Vilas Romero, del que Hermida recordó que, cuando tenía 35 años, "foi paseado e e asasinado e ao que os veciños baixaron cunha escada ata Vilacoba, onde foi soterrado o 22 de febreiro de 1938". Agregó que pudieron saber que tuvo dos hijos, uno de los cuales está vivo en Lousame y van a contactar con él para hacerle las pruebas de ADN al cadáver que está custodiado en la sede del Imelga en Verín a la espera de que se le puedan realizar esos análisis por parte del responsable de la unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), Fernando Serrulla, que participó en la apertura de una fosa individual en Vilacoba. En caso de que se pueda confirmar, se le podrán entregar los restos mortales a sus familaires.