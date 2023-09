Reclaman a la Consellería do Mar medidas frente la bajada en la descarga de túnidos en el muelle de A Pobra

Pérez Fernández manfiestó que "o porto da Pobra do Caramiñal foi durante anos un referente da descarga de túnidos. Hoxe, con eivas evidentes nas súas instalacións, con falta de atención e investimento para corrixilas por parte de Portos de Galicia, e para tratar de adaptalas a tráficos de novas mercadorías, é a Consellería do Mar a que non parece preocuparlle a situación". El BNG señala que no se explica que el Ejecutivo gallego no hubiera tomado medidas y que no explorase, en contacto con el sector afectado, posibles alternativas.