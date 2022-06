Reclaman horas sin ruido en Festas do Verán de Boiro para favorecer el disfrute de niños con TEA y Asperger

El portavoz del grupo municipal ICBoiro, Antonio García, reclama “horas sen ruido” en las Festas do Verán, que empiezan mañana, para favorecer la inclusión y disfrute de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA). En este sentido, demanda unas celebraciones estivales “máis inclusivas” y que, al menos, cuenten con “3 o 4 horas sen ruido” en un tramo de tiempo “atractivo”, para que personas con TEA, síndrome de Asperger y otros trastornos neurológicos puedan disfrutar, como otros niños, de las atracciones con total tranquilidad y en condiciones que eviten alterar el impacto sensorial al que están expuestas.





García advierte que las personas con ese tipo de trastornos neurológicos “non son cidadáns de segunda”, ya que “teñen os seus dereitos e estamos obrigados a garantirllos”, para evitar que quienes tienen necesidades especiales “non queden fóra das festas”. Agrega que son muy sensibles a los estímulos sensoriales y elementos que para cualquiera serían soportables, como música alta, luces, ruidos o fuertes olores, “pero non o son para eles, provocándolles trastornos, ansiedade, mareos e, en definitiva, sufrimento”, lo que conlleva que familias al cuidado de estos niños no puedan disfrutar de la fiesta como el resto de ciudadanos que sí lo hacen.





ICBoiro entiende que el Concello debe velar por estos grupos más sensibles pues, subraya, se trata de la fiesta de todos los boirenses y, sobre todo, al tratarse de menores. “Así, estaremos trabajando para lograr un municipio inclusivo, amable y no discriminatorio que elimina barreras invisibles. A juicio de ICBoiro, su propuesta no implica sobreesfuerzo alguno, ni molestias para los demás, pues incide en que no pide el silencio absoluto, sino que en esas horas se prescinda de sonidos que son evitables, como sirenas, música muy alta, luces intensas o ruidos que muchas de estas personas no pueden soportar.