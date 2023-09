Recoge firmas para que le permitan mantener la ubicación de su churrería en el puerto de Corrubedo

Jorge González González, propietario de un puesto ambulante de venta de churros en el entorno del puerto de Corrubedo inició una campaña de recogida de firmas vía online, a través de la plataforma change.org y también a través de hojas acompañadas de un escrito, que se repartieron por establecimientos hosteleros de la zona de A Robeira, para solicitar que se le permita conservar la ubicación actual de su churrería durante los meses estivales. El afectado se dirige a través de esas vías a sus clientes y a los vecinos en general señalando que, después de 18 veranos -julio, agosto y septiembre- ejerciendo su labor con su negocio en la Rúa do Porto de la parroquia de Corrubedo "con la aceptación, acercamiento y excelente relación con el pueblo, veo en peligro mi continuidad por la injusta protesta de un par de vecinos". Les transmite su deseo de continuar desarrollando su actividad en la misma ubicación ya que, en su opinión, "esta es la más apropiada urbanísticamente, tanto para desempeñar mi trabajo con el fin productivo y siendo un elemento positivo, armonioso y tradicional para el pueblo en las fechas indicadas".

Esta campaña se empezó a difundir en las primeras horas de la pasada madrugada con la creación de un grupo en una aplicación de mensajería para dispositivos móviles tras la apertura de la referida recogida de firmas por parte del afectado en change.org y, ya fueron varios los que en los primeros minutos le dieron su apoyo tanto con su firma como con mensajes en los que se lo expresaban y anunciando que ya habían compartido ese enlace o que iba a hacerlo. También han reaccionado desde varios perfiles en redes sociales en los que hacen campaña para que la gente le apoye y firme, como es el caso de "Vivir en Corrubedo" en Facebook, que indica que "o noso amigo Jorge leva alegrando Corrubedo cos seus churros xa 18 anos. E como tal xa é un máis de nós. Axúdanos a firmar esta petición para que poda seguir no mesmo sitio outro tanto" y comparte desde el mediodía de hoy el enlace de la plataforma change.org para facilitarlo, además de indicar que tanto en los bares de A Robeira como los administradores de dicha página tienen folios a disposición de todos para que puedan firmar. Otras personas lo están haciendo a título particular en su perfiles, pero también en algunos grupos con cierto número de seguidores. El resultado no se ha hecho esperar y a las once de esta noche ya había alcanzado las 590 firmas.