Recogen en Boiro más de 300 juguetes durante el último mes y ahora Cáritas los repartirá entre 40 niños

El negocio inmobiliario Comprarcasa Miraben de Boiro llevó a cabo, con la colaboración municipal, una recogida solidaria de juguetes a favor de la delegación local de Cáritas, para que esta Navidad no le falte a ningún niño regalos en la noche más mágica del año. El alcalde, José Ramón Romero, participó esta mañana en la entrega de los juguetes junto con los representantes de dicha empresa, Fernando Casas y Leticia Domínguez, y la directora de Cáritas, Guadalupe Tubío. Fueron más de 300 juguetes los que se recogieron en esta campaña que comenzó el pasado 1 de diciembre y que remató este pasado martes, día 2 de enero.

“Empezamos con pouquiños xoguetes e pouco a pouco fomos vendo que medraba e que máis persoas se animaban a doar os seus xoguetes”, afirmó Casas. Precisó que recogieron muchos puzzles, libros y juguetes educativos, entre otros, por lo que quedaron "moi satisfeitos co resultado", dijo Domínguez, y agregó que esperan poder repetir la iniciativa en próximos años. Se recogieron juguetes nuevos y en buen estado que ahora Cáritas va a clasificar para donar a familias del municipio, y ahora serán 40 niños los que contarán con un juguete nuevo en la noche de Reyes.

É unha sorpresa moi agradable a cantidade de xoguetes que se doaron e que permiten chegar a todas as familias, un broche á campaña de Nadal que comezou coa recollida de alimentos e produtos de primeira necesidade que nos permitiron atender as demandas neste Nadal”, reconoció Tubío. Por su parte, Romero agradeció a todas las personas que donaron juguetes y dio sus felicitaciones al negocio impulsor por esa campaña. “O potencial das empresas de Boiro móstrase con accións sociais como esta, que van permitir que todos os nenos de Boiro teñan o seu xoguete no Nadal”, destacó el mandatario local.